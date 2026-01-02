< sekcia Regióny
Rožňava bude hospodáriť s vyše 44 miliónmi eur
Najvyššie výdavky v rámci bežného rozpočtu použije rožňavská samospráva na vzdelávanie.
Autor TASR
Rožňava 2. januára (TASR) - Mesto Rožňava bude v roku 2026 hospodáriť s rozpočtom vo výške viac ako 44 miliónov eur. K zvyšovaniu miestnych daní či poplatku za odpad samospráva v novom roku nepristúpila, zvyšujú sa však niektoré školské poplatky. Zmeny odobrili poslanci mesta ešte na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Rožňavská samospráva bude v roku 2026 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 44.235.764 eur. Ako mesto uviedlo v dôvodovej správe, zostavovanie rozpočtu je z roka na rok náročnejšie, no samospráva chce naďalej napredovať a zveľaďovať mestský majetok. „Taktiež je nutné zdôrazniť stále neisté a zvyšujúce sa ceny za materiál, služby, energie, potraviny, pohonné hmoty a iné komodity, ktoré nám ovplyvňujú výdavkovú časť rozpočtu,“ uviedla radnica.
Najvyššie výdavky v rámci bežného rozpočtu použije rožňavská samospráva na vzdelávanie. Kapitálové výdavky sú v roku 2026 naplánované v celkovej hodnote viac ako 19 miliónov eur, v rámci projektov radnica počíta napríklad s rekonštrukciou Materskej školy (MŠ) E. Rótha za vyše 1,8 milióna eur či obnovou Základnej školy (ZŠ) Zlatá za viac ako 3,6 milióna eur. Mesto v rozpočte vyčlenilo financie aj na rekonštrukciu kúpaliska či nový cyklochodník.
K zvyšovaniu miestnych daní či poplatku za komunálny odpad rožňavská samospráva v roku 2026 nepristúpila. Zvyšujú sa však niektoré školské poplatky, a to napríklad v základnej umeleckej škole (ZUŠ) či v školskom klube detí. Zľavy z poplatkov budú mať aj naďalej obyvatelia, ktorí sú držiteľmi mestskej karty Rožňavčan.
Nárast školských poplatkov samospráva v dôvodovej správe vysvetlila zvýšením nákladov na prevádzku škôl a školských zariadení, ktoré už v súčasnosti nie je dlhodobo únosné dofinancovať iba zo zdrojov mesta. Ako na novembrovom zasadnutí MsZ priblížil primátor Rožňavy Michal Domik, z mestskej kasy ide každoročne na fungovanie školských klubov detí približne 166.000 eur, na ZUŠ približne 300.000 a asi 274.000 eur na dofinancovanie jedální v školách a škôlkach.
Za zvyšovanie školských poplatkov v Rožňave nakoniec nezahlasovali dvaja mestskí poslanci. Poukazovali napríklad na to, že niektoré poplatky vzrastú o takmer dvojnásobok, čo môže rodinám spôsobiť finančné problémy.
„Na niektorých miestach ideme v podstate oproti minulosti radikálne zvýšiť úhrady. Bol som kontaktovaný už niekoľkými rodičmi, ktorí sa na základe nie len tohto, ale aj celkového zdražovania na Slovensku, rozhodli, alebo už sú viacej rozhodnutí neumiestňovať deti napríklad do školskej družiny. Radšej ich nechajú doma, aby ušetrili tie peniaze,“ uviedol na zasadnutí poslanec Ondrej Bolaček. Ako dodal, z dlhodobého hľadiska to môže mať aj sociálne dosahy a pripomenul, že školské kluby fungujú aj ako akási prevencia proti neželanému správaniu detí.
