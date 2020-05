Rožňava bude potrebovať nový cintorín, tvrdí mestský poslanec

Rožňava 21. mája (TASR) – Vedenie mesta Rožňava sa v blízkej dobe bude musieť zaoberať otázkou vytvorenia nového cintorína. Na túto skutočnosť upozornil na poslednom zasadnutí tamojšieho mestského zastupiteľstva správca cintorína a poslanec Zoltán Beke v súvislosti s prerokúvaním všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o správe a prevádzke pohrebísk.



„Na terajšom cintoríne ešte máme miesta, ale máme aj nejaké skúsenosti s tým, koľko času trvá, kým je možné zabezpečiť všetky veci, aby sa na určitom pozemku vytvoril cintorín. V dohľadnej dobe by sa preto bolo potrebné zaoberať otázkou určenia miesta, kde vyčleníme pozemky na nový cintorín,“ uviedol Beke.



Pripomenul tiež, že v súčasnosti na rožňavskom cintoríne nie je vyčlenené miesto na ukladanie biologicky rozložiteľných urien so semenom stromu. „Čiže tam stromoradie nemôže vyrásť,“ podotkol správca, podľa ktorého by takéto miesto mohlo byť vyhradené práve na novom cintoríne.



Poslanec Karol Kováč pri prerokúvaní nariadenia podotkol, že nikde nenašiel doklad o prípadnom zrušení statusu židovského cintorína na Štítnickej ulici a jeho stav by teda bolo potrebné preveriť.



„Možno sa to netýka tohto VZN, ale zaujímalo by ma to, pretože v súčasnosti je to evidované ako lúka, respektíve záhrada. Židovský cintorín bol zrušený v 60. rokoch, ale nikde som nenašiel doklad o tom, že by bol zrušený status cintorína,“ ozrejmil Kováč s tým, že z lokality síce boli odstránené náhrobky, ale k exhumácii tiel nedošlo.