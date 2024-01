Rožňava bude v roku 2024 hospodáriť s rozpočtom viac ako 39 mil. eur

Rožňava 11. januára (TASR) - Mesto Rožňava bude v roku 2024 hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom vo výške 39.324.130 eur. Samospráva v tomto roku plánuje realizovať aj viacero investičných projektov, na ich spolufinancovanie si chce zobrať úver vo výške jedného milióna eur. Vyplýva to z uznesení, ktoré prijali poslanci mesta na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Návrh rozpočtu na rok 2024 vo výške viac ako 39 miliónov eur schválili poslanci mesta jednohlasne, zostavenie vyrovnaného rozpočtu bolo podľa samosprávy náročné. "Mesto chce aj naďalej napredovať, zveľaďovať a rekonštruovať svoj majetok k spokojnosti občanov a príjmy v takomto prípade sú často nepostačujúce. Taktiež je nutné zdôrazniť stále neisté a zvyšujúce sa ceny za materiál, služby, energie, potraviny, pohonné látky a iné komodity, ktoré nám ovplyvňujú výdavkovú časť rozpočtu," uviedlo mesto v dôvodovej správe.



Samospráva v tomto roku plánuje realizovať aj viacero investičných projektov. V rámci kapitálových výdavkov v rozpočte počíta napríklad s rekonštrukciou Materskej školy E. Rótha aj Základnej školy Zlatá. Do rozpočtu mesto zahrnulo aj investície do športovej infraštruktúry, a to najmä obnovu futbalového ihriska na Nadabule či rekonštrukciu zimného štadióna. Spolufinancovanie projektov podporených z európskych či iných fondov chce samospráva zabezpečiť formou úveru.



"Pretože ide o viac investičných akcií, mesto nemá dostatok vlastných zdrojov na ich financovanie. Z uvedeného dôvodu pri prejednávaní návrhu rozpočtu mesta na rok 2024 bolo dohodnuté, že mesto osloví banky a požiada ich o predloženie ponúk na poskytnutie kapitálového úveru do sumy jedného milióna eur s postupným čerpaním a so splatnosťou do desiatich rokov," uviedlo mesto v materiáloch na zasadnutie MsZ.