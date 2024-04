Rožňava 3. apríla (TASR) - Mesto Rožňava chce vybudovať nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické vozidlá. Nabíjačky pre elektromobily by mohli pribudnúť vo viacerých lokalitách mesta, samospráva sa na tento účel uchádza o dotáciu vo výške viac ako 100.000 eur. Predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov schválili poslanci mesta na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Rožňava sa chce v rámci budovania nabíjacej infraštruktúry pre elektrické vozidlá zapojiť do výzvy Ministerstva hospodárstva SR financovanej z plánu obnovy. Mesto chce na projekt, ktorého realizácia si nevyžaduje spolufinancovanie samosprávy, získať 102.000 eur. Pod oprávnené výdavky v rámci výzvy spadajú projektové dokumentácie, stavebné práce i samotné elektronabíjacie stanice.



Samospráva v rámci projektu uvažuje o vybudovaní 14 nabíjacích bodov, z toho v dvoch prípadoch má ísť o rýchlonabíjacie stanice. Vytypované má už aj predbežné lokality, nabíjacie stanice by sa mohli nachádzať napríklad na Betliarskej, Slnečnej a Dúhovej ulici, na sídlisku Kasárne, pri mestskom úrade či pri zimnom štadióne.



"Budovanie pomalej nabíjacej infraštruktúry chceme realizovať v lokalitách, kde ľudia bývajú alebo pracujú, no s vzhľadom na dostupnosť voľných parkovacích miest a technických možností. Budovanie rýchlej nabíjacej infraštruktúry je potrebné zamerať na lokality, kde sa ľudia zdržujú kratšiu dobu," uviedlo mesto v dôvodovej správe predloženej na zasadnutie MsZ.



Inštaláciu verejne prístupných nabíjacích staníc považuje samospráva za kľúčový predpoklad na rozvoj elektromobility. "Vybudovaním nabíjacej infraštruktúry prispejeme k zníženiu znečistenia ovzdušia, hluku a skleníkových plynov a zabezpečíme efektívnu a udržateľnú dopravu v regióne," dodalo mesto.