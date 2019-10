Rožňava chce zrekonštruovať kúpalisko

Rožňava 28. októbra (TASR) – Zvýšenie dna bazéna, vybudovanie nového rozvodu vody a inštalácia tepelného čerpadla i novej bazénovej fólie je zámerom prvej etapy rekonštrukcie letného kúpaliska v Rožňave. Plánovaný rozpočet je viac ako 648.000 eur, pričom 165.000 eur mieni mesto získať z akčného plánu rozvoja okresu, zvyšok financovať z úveru.



Samospráva chce prvú etapu rekonštrukcie realizovať aj z dôvodu viacerých porúch telesa bazéna. „Kúpalisko je v dosť katastrofálnom stave. Denne nám vytečie 200.000 litrov vody, ktoré sa následne dopúšťajú studenou vodou a tá sa musí zohriať na 26 stupňov,“ vysvetlil na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva primátor Michal Domik.



Ako podotkol poslanec Ondrej Bolaček, nepáči sa mu alternatíva rekonštrukcie, podľa ktorej sa zvýši dno bazéna. „Momentálne máme bazén olympijských rozmerov, dĺžku 50 metrov, hĺbku v jednej časti štyri metre, čo je podľa mojich vedomostí asi najhlbšia voda na Slovensku. Ideme to zasypať na 1,8 metra, s čím nemôžem súhlasiť,“ poznamenal poslanec. Považuje to za nesprávny spôsob šetrenia a namiesto toho by sa podľa neho dalo usporiť napríklad na zohrievaní vody na nižšiu teplotu.



Ako mu odpovedal primátor, zníženie hĺbky bazéna umožní šetriť energie za ohrev vody. Navyše, skokanskú vežu, pre ktorú je bazén v jednej časti hlboký štyri metre, podľa neho počas dňa priemerne využije len 10 až 15 ľudí. „Kvôli nim zohrievame dva milióny litrov vody na požadovanú teplotu. Áno, veža je rarita, ale nevyužitá rarita,“ podotkol Domik s tým, že dnes verejnosť skôr preferuje rôzne zážitkové bazény s teplou vodou.



„Možno že tento rok tých ľudí neskákalo tak veľa, ale ja si pamätám, že pred dvomi-tromi rokmi stáli dlhé rady detí aj dospelých, ktorí si chceli skočiť,“ oponoval primátorovi poslanec Ivan Kuhn. Podľa neho môže zvýšenie dna bazéna navyše prekážať ľuďom, ktorí chodia napríklad na ranné plávanie.



„Síce sa bavíme o obrovskej sume, ale do niečoho sa pusťme. Aspoň tie finančné prostriedky z úveru budú efektívne vložené do majetku a zostáva to tu po nás. Vedia to využívať obyvatelia mesta, priláka to ľudí z okolia a budeme mať letné kúpalisko na úrovni,“ podporil zámer rekonštrukcie kúpaliska poslanec Juraj Balázs.



Poslanci napokon poverili mesto vyhlásiť verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie na realizáciu rekonštrukčných prác v rámci prvej etapy obnovy letného kúpaliska. V ďalších etapách by mal pribudnúť okrem iného zážitkový bazén a tobogan. Celkové náklady po realizácii všetkých etáp rekonštrukcie kúpaliska majú byť podľa dôvodovej správy viac ako 1,2 milióna eur.