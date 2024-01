Rožňava chce zrekonštruovať zimný štadión za takmer 3,4 milióna eur

Rožňava 23. januára (TASR) - Mesto Rožňava chce modernizovať zimný štadión, v rámci projektu počíta s rekonštrukciou športovej haly i zázemia či obnovou technológií. Celkové náklady samospráva odhaduje na takmer 3,4 milióna eur, uchádzať sa chce o príspevok z Fondu na podporu športu. Pre TASR to uviedol Štefan Barczi z kancelárie primátora mesta.



"Cieľom projektu je zlepšenie technickej úrovne a kvality zimného štadióna v Rožňave, čím dôjde k zlepšeniu podmienok na realizáciu športovej činnosti nielen v meste, ale aj v celom okrese a okolí," priblížil Barczi. Ako dodal, v rámci projektu mesto počíta s obnovou obvodového plášťa štadióna, rekonštrukciou zázemia i modernizáciou chladenia či vzduchotechniky.



Mesto v súčasnosti prostredníctvom verejného obstarávania hľadá dodávateľa stavebných prác, záujemcovia o zákazku sa môžu prihlasovať do 5. februára. Ako vyplýva zo zverejnených súťažných podkladov, súčasťou projektu má byť aj dostavba tribúny či hygienických zariadení. Rekonštrukcia má byť zameraná najmä na zníženie energetickej náročnosti prevádzky štadióna s možnosťou celoročného využitia haly. Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje takmer 3,4 milióna eur.



Rekonštrukciu zimného štadióna chce samospráva financovať s pomocou finančného príspevku z Fondu na podporu športu, zároveň oslovuje aj ďalšie subjekty, ktoré by sa mohli podieľať na spolufinancovaní projektu. V prípade získania financií chce mesto s prácami začať v budúcom roku. "Predpokladáme realizáciu projektu približne na obdobie 1,5 roka. Samozrejme, budeme sa snažiť, aby stavebné práce čo najmenej ovplyvnili priebeh sezónneho využitia štadióna," dodal Barczi.