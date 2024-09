Festival paličkovanej čipky prinesie workshopy, prednášky i výstavy

Rožňava 20. septembra (TASR) - V meste Rožňava sa od piatka do nedele (22. 9.) koná v poradí už 15. ročník medzinárodného festivalu paličkovanej čipky. V Dome tradičnej kultúry Gemera sa zídu čipkárky zo Slovenska a ďalších siedmich krajín, v rámci programu sú pripravené workshopy, prednášky i výstavy. TASR o tom informovalo Gemerské osvetové stredisko (GOS), ktoré podujatie organizuje.



Krásu paličkovanej čipky v rámci festivalu verejnosti predstavia čipkárky zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Bulharska, Francúzska, Španielska, Talianska a Panamy. V piatok je na programe len registrácia účastníkov a inštalácia výstavy, otvorenie festivalu je naplánované v sobotu (21. 9.) o 9.00 h.



Program aktuálneho ročníka festivalu sa bude niesť v znamení tvorivých dielní v splietaní vzorov šopornianskej, spišskej a gemerskej paličkovanej čipky. "Vývin šopornianskej čipky bol silne podmienený charakteristickou šopornianskou výšivkou. Jej hlavnými znakmi bola pestrosť, hustota a geometrickosť vzorov. Šopornianska čipka sa používala do krojov, čepcov a neskôr z nej vyrábali aj dečky," priblížilo GOS. Dodalo tiež, že tradičná spišská paličkovaná čipka mala zas vždy rastlinný charakter. V okolí Levoče, Lomničky či Bušoviec bola známa už v 17. storočí.



Festival paličkovanej čipky v Rožňave prinesie aj dvojicu výstav. Medzinárodná prezentácia prác čipkárok bude prístupná počas konania festivalu. Do konca septembra bude v Dome tradičnej kultúry Gemera pre verejnosť prístupná aj výstava členiek Klubu paličkovanej čipky pri GOS s názvom Tvorené s láskou na Gemeri.



Súčasťou festivalu bude počas víkendu aj sprievodný program v podobe folklórnych vystúpení. Pokračovať sa bude aj v spoločnom diele symbolizujúcom spoluprácu bez hraníc, ktoré vzniká od roku 2012. V uplynulých rokoch sa autorskými prácami k dielu pripojili čipkárky z z Košíc, Krakova, Budapešti, Bulharska, Chorvátska, Ruska, Fínska, Francúzska či Španielska.



"Na tohtoročnom jubilejnom ročníku festivalu sa k medzinárodnému dielu pripoja osobne autorskými prácami čipkárky zo Šoporne, ale aj zahraničné z Česka, Panamy a Talianska. Dielo autorky Nelinda Da Silva z Indie bude rovnako pripojené v rámci festivalu a s autorkou budeme v spojení virtuálne," priblížila riaditeľka GOS Helena Novotná.