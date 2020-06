Fotoklub Pix-XL oslavuje svoju desaťročnicu spoločnou výstavou

Rožňava 1. júna (TASR) – Desať rokov činnosti rožňavského fotoklubu Pix-XL pripomína aktuálna spoločná výstava jeho členov, ktorá je do 18. septembra sprístupnená v galérii Baníckeho múzea (BM) Rožňava.



„Fotografia je pre nás každodennou súčasťou, no zároveň niečím výnimočným, aj preto klubové narodeniny oslavujeme spoločnou výstavou. Klubová jubilejná výstava je rozmanitá žánrovo aj tematicky, veď spoločne vystavujú viacerí členovia, ktorých uplynulý čas inšpiroval tvoriť rôzne snímky, no zároveň ich fotografia spája,“ povedal jeden zo zakladajúcich členov fotoklubu Štefan Kesi.



Ako organizátori dodali, pre aktuálnu situáciu okolo nového koronavírusu sa rozhodli výstavu sprístupniť bez vernisáže. Pripravujú však pre širokú verejnosť jej finisáž, ktorá bude spojená s komentovanou prehliadkou priamo vo výstavných priestoroch.