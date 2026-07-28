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Klientske centrum v Rožňave už po presťahovaní funguje na novej adrese
Nové klientske centrum začalo testovaciu prevádzku od pondelka.
Autor TASR
Rožňava 28. júla (TASR) - Klientske centrum v Rožňave po presťahovaní od pondelka (27. 7.) funguje na novej adrese. Verejnosť v nových priestoroch na Ulici Janka Kráľa 3 nájde pracoviská okresného úradu (OÚ) či pracoviská dokladov a okresného dopravného inšpektorátu, centrum je zatiaľ v testovacej prevádzke.
Pracoviská OÚ a dopravného inšpektorátu v Rožňave v ostatných týždňoch fungovali v obmedzenom režime, sťahovanie oddelení do nových priestorov sa začalo 13. júla. Nové klientske centrum začalo testovaciu prevádzku od pondelka.
„Ide o štandardnú fázu sprevádzajúcu spustenie nového klientskeho centra, počas ktorej sa za plnej prevádzky overuje nastavenie jednotlivých procesov a odstraňujú sa prípadné nedostatky súvisiace s fungovaním pracovísk okresného úradu pod jednou strechou,“ uviedol pre TASR hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann s tým, že testovacia prevádzka štandardne trvá približne štyri až šesť týždňov.
Nové klientske centrum v Rožňave vytvoril rezort vnútra na Ulici Janka Kráľa 3 v administratívnej budove v centre mesta, ktorá bola v minulosti sídlom súkromnej poisťovne i ďalších služieb. MV si budovu prenajalo od spoločnosti EVROmat na desaťročné obdobie za vyše 7,5 milióna eur, firma podľa výpisu z listu vlastníctva objekt nadobudla vlani.
Pracoviská OÚ a dopravného inšpektorátu v Rožňave v ostatných týždňoch fungovali v obmedzenom režime, sťahovanie oddelení do nových priestorov sa začalo 13. júla. Nové klientske centrum začalo testovaciu prevádzku od pondelka.
„Ide o štandardnú fázu sprevádzajúcu spustenie nového klientskeho centra, počas ktorej sa za plnej prevádzky overuje nastavenie jednotlivých procesov a odstraňujú sa prípadné nedostatky súvisiace s fungovaním pracovísk okresného úradu pod jednou strechou,“ uviedol pre TASR hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann s tým, že testovacia prevádzka štandardne trvá približne štyri až šesť týždňov.
Nové klientske centrum v Rožňave vytvoril rezort vnútra na Ulici Janka Kráľa 3 v administratívnej budove v centre mesta, ktorá bola v minulosti sídlom súkromnej poisťovne i ďalších služieb. MV si budovu prenajalo od spoločnosti EVROmat na desaťročné obdobie za vyše 7,5 milióna eur, firma podľa výpisu z listu vlastníctva objekt nadobudla vlani.