Knižnica v Rožňave predĺžila fotografickú výstavu

Rožňava 10. januára (TASR) - Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave predĺžila termín konania v poradí už 11. členskej výstavy Fotoklubu Pix-XL. Okrem vystavených fotografií návštevníkom prezentuje aj historické či alternatívne fotografické techniky. Výstava bude pre verejnosť bezplatne prístupná do 23. februára. TASR o tom za knižnicu informovala Tatiana Bachňáková.



Členská výstava Fotoklubu Pix-XL odštartovala v rožňavskej knižnici vlani v novembri pri príležitosti mesiaca fotografie a prezentuje najmä tvorbu členov fotografického klubu. Mladšiu generáciu v ňom zastupuje napríklad Andrea Gibasová, ktorá sa zaujíma aj o alternatívne a archaické fototechniky.



"Vyskúšala som si viaceré, ale venujem sa predovšetkým týmto - chlorophyll print, lumen print a kyanotýpia. Práve kombináciou posledných dvoch procesov som vytvorila aj fotografie, ktoré je možné vidieť na tejto klubovej výstave," priblížila Gibasová.



Fotografická výstava v rožňavskej knižnici prezentuje okrem digitálnych fotografií aj digitálne manipulácie a historické a alternatívne fotografické procesy, ako sú olejotlač, lumenprint či veľkoformátové fotografie fotené starým dreveným fotoaparátom a vyvolané reverzným procesom. Výstava mala pôvodne trvať do konca roka 2023, organizátori jej trvanie predĺžili do 23. februára.