Rožňava 9. novembra (TASR) - Mesto Rožňava chce komplexne zrekonštruovať Spojenú školu J. A. Komenského, v ktorej sídli materská, základná i stredná škola. So zámerom sa uchádza o dotáciu z európskych zdrojov, poslanci mesta na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili spolufinancovanie projektu vo výške približne 312.000 eur.



Samospráva sa v rámci projektu uchádza o dotáciu z výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Ako na štvrtkovom zasadnutí MsZ uviedol primátor Rožňavy Michal Domik, výzva je určená len pre základné školy, projekt mesta však rieši rekonštrukciu celej spojenej školy, ktorej súčasťou je i materská a stredná škola. Oprávnené výdavky preto mesto vyčíslilo len na základnú školu.



Komplexná obnova Spojenej školy J. A. Komenského by podľa mesta mala stáť asi päť miliónov eur, dotácia by pokryla približne 3,8 milióna eur. Spolufinancovanie projektu vo výške ôsmich percent z celkových oprávnených výdavkov v hodnote viac ako 312.000 eur poslanci mesta schválili na štvrtkovom zasadnutí MsZ. O zabezpečení neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta a formou úveru budú v prípade získania dotácie rokovať na ďalšom zasadnutí.



Spojená škola J. A. Komenského pozostáva z materskej, základnej i strednej školy, na všetkých sa vyučuje v maďarskom jazyku. Budova je podľa mesta v pôvodnom, technicky nevyhovujúcom stave a vyžaduje si kompletnú rekonštrukciu. "V neposlednom rade je nevyhnutná modernizácia materiálno-technického vybavenia v triedach a učebniach vrátane obstarania modernej infraštruktúry s cieľom podporiť využívanie digitálnych technológií v procese výučby, a tým zabezpečiť vzdelanie a komplexný rozvoj zodpovedajúci potrebám 21. storočia," uviedla samospráva v dôvodovej správe.



Mesto v rámci projektu počíta s komplexnou obnovou budovy spojenej školy vrátane tried, chodieb, šatní, spŕch a toaliet v telocvični. Rekonštrukcia zahŕňa i výmenu vykurovania, okien, dverí či elektroinštalácie. Samospráva chce tiež nakúpiť nové vybavenie do tried, zmodernizovať odborné učebne a celú školu debarierizovať. Obnovou by mal prejsť aj školský športový areál.



"Projektom sa zabezpečí kvalitnejšia výchova a vzdelávanie, ako aj prístup k nesegregovanému a inkluzívnemu vzdelávaniu, ktoré reaguje na aktuálne i očakávané potreby spoločnosti. Prostredníctvom realizácie debarierizácie sa vytvoria podmienky na bezbariérový prístup a pohyb v rámci priestorov školy aj pre žiakov s obmedzenými schopnosťami pohybu a zabezpečia rovnaký prístup k vzdelávaniu pre všetky skupiny obyvateľstva v regióne," uviedlo mesto v materiáloch na rokovanie MsZ.