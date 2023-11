Rožňava v rámci novej parkovacej politiky zavedie vyhradené parkovanie

Rožňava 13. novembra (TASR) - Mesto Rožňava spúšťa od januára novú parkovaciu politiku, ktorej súčasťou bude i vyhradené parkovanie. Možnosť požiadať o vyznačenie parkovacieho miesta schválili poslanci mesta na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ), žiadosti môže verejnosť zasielať na adresu samosprávy.



Novú parkovaciu politiku, ktorá upravuje podmienky dočasného parkovania v Rožňave, schválili poslanci mesta ešte v septembri. Cieľom samosprávy je znížiť počet parkujúcich vozidiel v regulovaných zónach na sídliskách a zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta. Finančné prostriedky, ktoré mesto vďaka zmenám získa, chce využiť na výstavbu a opravu parkovísk, ciest a chodníkov.



Súčasťou parkovacej politiky v Rožňave bude od januára aj vyhradené parkovanie, doplnenie všeobecne záväzného nariadenia odobrilo MsZ na štvrtkovom (9. 11.) zasadnutí. Poplatok za vyhradené parkovacie miesto stanovila samospráva na 800 eur ročne, v prípade rezidenta s platnou kartou Rožňavčan, ktorú môžu získať obyvatelia s trvalým pobytom v Rožňave a uhradenými záväzkami voči mestu, pôjde o 400 eur za rok.



"Vyhradené parkovacie miesto bude riadne označené dopravným značením v lokalite bydliska záujemcu. Na jednu bytovú jednotku pripadá možnosť požiadať o jedno vyhradené parkovacie miesto," uviedla samospráva na svojej oficiálnej stránke. Žiadosť o vyhradené parkovacie miesto môže verejnosť zasielať na adresu parkovanie@roznava.sk alebo do kancelárie prvého kontaktu mestského úradu.



Nová parkovacia politika v Rožňave rozdeľuje mesto do štyroch zón A, B, C a D, definuje rôzne typy parkovacích kariet pre rezidentov či návštevníkov a výšku poplatkov za parkovanie v rôznych častiach mesta. Zmeny vstúpia do platnosti od 1. januára 2024, na Sídlisku pri kasárňach a sídlisku Juh nadobudnú účinnosť začiatkom roka 2025.