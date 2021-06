Rožňava začala s komplexnou rekonštrukciou MŠ na Vajanského ulici

Rožňava 10. júna (TASR) – Mesto Rožňava začalo s komplexnou rekonštrukciou materskej školy (MŠ) na Vajanského ulici. Práce budú podľa vedúceho kancelárie primátora Štefana Barcziho trvať päť mesiacov.



„V rámci rekonštrukcie sa uskutoční výmena okien, zateplenie strechy s novou sedlovou strechou a bleskozvodom, zateplenie fasády, čiastočná zmena dispozičného riešenia, výmena ústredného vykurovania, elektroinštalácie a úprava dvora,“ doplnil pre TASR Barczi s tým, že práce majú okrem obnovy priniesť aj navýšenie kapacity.



Rekonštrukciu MŠ zabezpečia banskobystrická spoločnosť Merit Group a firma Kiss stavebné práce z Moldavy nad Bodvou. Celková hodnota zákazky presiahla 368.000 eur bez DPH. Samospráva na rekonštrukciu získala prostriedky z fondov Európskej únie, stavenisko zhotoviteľom odovzdala začiatkom júna.



Škôlky v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dosahujú aktuálne kapacitu 618 detí, samospráva sa ju však snaží zvyšovať. Žiadala o zaradenie MŠ na ulici Kozmonautov do siete škôl a školských zariadení, nové miesta by od 1. januára 2022 mali vzniknúť i spomínanou rekonštrukciou. Situáciu s kapacitami v škôlkach samosprávam komplikuje i nový zákon o povinnom predprimárnom vzdelávaní, podľa ktorého bude od školského roka 2021/2022 pre predškolákov dochádzka do MŠ povinná.



„Mesto Rožňava vyhovie v prípade plnenia povinného predprimárneho vzdelávania všetkým žiadostiam a v prípade ostatných žiadostí postupuje v zmysle kritérií, ktoré boli zverejnené na webovom sídle mesta. Aj všetky trojročné deti s trvalým alebo prechodným pobytom v Rožňave, od ktorých sme žiadosť dostali, budú prijaté do MŠ,“ ubezpečil Barczi s tým, že umiestnenie ostatných detí závisí od kapacitných možností.



V budúcom školskom roku plánuje samospráva do MŠ prijať 199 nových detí, definitívne počty však budú známe až v septembri po odovzdaní štatistických výkazov.