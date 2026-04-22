< sekcia Regióny
Participatívny rozpočet Rožňavy v tomto roku podporí šesť projektov
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vyčlenilo pre participatívny rozpočet v roku 2026 sumu 30.000 eur.
Autor TASR
Rožňava 22. apríla (TASR) - Mesto Rožňava v rámci participatívneho rozpočtu podporí v tomto roku šesť občianskych projektov, celkovo si rozdelia sumu 30.000 eur. Víťazné projekty vybrali obyvatelia mesta v hlasovaní. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vyčlenilo pre participatívny rozpočet v roku 2026 sumu 30.000 eur. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa celková výška podpory nemenila, zvýšila sa dotácia, ktorú môže jeden projekt získať, a to na sumu 5000 eur.
O financie z participatívneho rozpočtu sa tento rok v Rožňave uchádzalo celkom 11 občianskych projektov. Témou boli verejné priestranstvá a verejne prístupné miesta a objekty vo vlastníctve mesta. O podpore pre projekty rozhodovala verejnosť, do hlasovania sa zapojilo takmer 7400 ľudí.
V najbližších mesiacoch sa vďaka podpore z participatívneho rozpočtu obnoví napríklad časť rožňavského útulku pre psov, skrášli sa priestor kalvárie a opravené bude aj schodisko na dopravné ihrisko. Dotáciu vďaka hlasom verejnosti získal aj projekt dokončenia revitalizácie verejného priestranstva pri psychologickej poradni či obnova terás pri materskej a základnej škole na sídlisku Juh.
„Participatívny rozpočet v Rožňave má dlhodobo stabilný počet zapojených obyvateľov. Je to pozitívny signál dôvery verejnosti a spolupráce so samosprávou. Predstavuje nástroj, vďaka ktorému sa obyvatelia podieľajú na zlepšovaní verejných priestranstiev aj na rozhodovaní o využití mestských financií,“ skonštatoval zástupca primátora mesta a koordinátor participatívneho rozpočtu Michal Drengubiak.
Mesto Rožňava zaviedlo participatívny rozpočet v roku 2018, pozastavený bol len v roku 2021 pre obmedzenia počas pandémie. Celkovo bolo v rámci neho pri realizácii rôznych projektov preinvestovaných viac ako 175.000 eur.
Mestské zastupiteľstvo v Rožňave vyčlenilo pre participatívny rozpočet v roku 2026 sumu 30.000 eur. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi sa celková výška podpory nemenila, zvýšila sa dotácia, ktorú môže jeden projekt získať, a to na sumu 5000 eur.
O financie z participatívneho rozpočtu sa tento rok v Rožňave uchádzalo celkom 11 občianskych projektov. Témou boli verejné priestranstvá a verejne prístupné miesta a objekty vo vlastníctve mesta. O podpore pre projekty rozhodovala verejnosť, do hlasovania sa zapojilo takmer 7400 ľudí.
V najbližších mesiacoch sa vďaka podpore z participatívneho rozpočtu obnoví napríklad časť rožňavského útulku pre psov, skrášli sa priestor kalvárie a opravené bude aj schodisko na dopravné ihrisko. Dotáciu vďaka hlasom verejnosti získal aj projekt dokončenia revitalizácie verejného priestranstva pri psychologickej poradni či obnova terás pri materskej a základnej škole na sídlisku Juh.
„Participatívny rozpočet v Rožňave má dlhodobo stabilný počet zapojených obyvateľov. Je to pozitívny signál dôvery verejnosti a spolupráce so samosprávou. Predstavuje nástroj, vďaka ktorému sa obyvatelia podieľajú na zlepšovaní verejných priestranstiev aj na rozhodovaní o využití mestských financií,“ skonštatoval zástupca primátora mesta a koordinátor participatívneho rozpočtu Michal Drengubiak.
Mesto Rožňava zaviedlo participatívny rozpočet v roku 2018, pozastavený bol len v roku 2021 pre obmedzenia počas pandémie. Celkovo bolo v rámci neho pri realizácii rôznych projektov preinvestovaných viac ako 175.000 eur.