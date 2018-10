V Rožňave neschválili všeobecne záväzné nariadenie o názvoch ulíc

Predložený návrh VZN obsahoval spôsob označovania ulíc a iných verejných priestranstiev orientačnými tabuľami, ako aj pravidlá vytvárania či zmeny ich názvov.

Rožňava 8. októbra (TASR) – Poslanci Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Rožňave na svojom poslednom zasadnutí neschválili návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev. Po viacerých pripomienkach ku konkrétnym navrhovaným názvom ulíc zástupcovia občanov nakoniec tento bod na návrh poslanca Karola Kováča stiahli z rokovania.



Výhrady voči navrhovanej podobe VZN mal predovšetkým poslanec Zoltán Beke, ktorý hneď v úvode upozornil, že materiál nebol pred rokovaním elektronicky zverejnený, pričom ide o vec, ktorá sa týka mnohých občanov mesta.



"Nie všetky názvy ulíc sú do maďarského jazyka preložené tak, ako sa to používalo, respektíve používa sa dodnes," podotkol ďalej Beke a pripomenul, že úradný preklad názvov ulíc do maďarčiny vyhotovila predkladateľka z Komárna. "Keďže nežije v Rožňave, nemohla vedieť, ako sú niektoré ulice a priestranstvá miestne používané v maďarskom jazyku," dodal Beke.



Aj ďalší zástupcovia občanov v rozprave konštatovali, že niektoré navrhované maďarské názvy sú oproti zaužívaným skomolené. "Ja úplne chápem, že keď niekto pozná maďarčinu, vidí, že niektoré preklady sú doslovné a bolo by to treba preložiť inak," súhlasil s nimi primátor Pavol Burdiga, podľa ktorého by mala v tejto súvislosti ešte zasadnúť názvoslovná komisia.



Nové VZN o určení názvov ulíc a iných verejných priestranstiev má zosúladiť právne predpisy mesta s novelou zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 platnou od 1. apríla tohto roku. Tá okrem iného priniesla povinnosť pre obce ustanoviť všeobecne záväzným nariadením názvy ulíc a iných verejných priestranstiev, ako aj ich zmeny.



Predložený návrh VZN obsahoval spôsob označovania ulíc a iných verejných priestranstiev orientačnými tabuľami, ako aj pravidlá vytvárania či zmeny ich názvov. Zakotvoval tiež spôsob kreovania názvoslovnej komisie ako poradného orgánu MsZ.