Poslanci Rožňavy rozšírili zákaz hazardu na území mesta o ďalšie dni

Rožňava 24. septembra (TASR) – Poslanci mesta Rožňava na štvrtkovom (23. 9.) zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta. Oproti súčasnému stavu schválili na rok 2022 rozšírenie zákazu hazardu v meste o tri dni. Pre TASR to potvrdil zástupca primátora Michal Drengubiak.



Možnosť zakázať prevádzkovanie hazardných hier na území obce v určitých dňoch nad rámec zákonom stanoveného zákazu (Veľký piatok, 24. a 25. 12.) povoľuje samosprávam zákon o hazardných hrách. Samospráva tak môže zakázať prevádzkovanie hazardných hier na svojom území počas maximálne 12 dní, VZN je potrebné každoročne obnovovať.



V Rožňave v tomto roku platil rozšírený zákaz hazardu počas deviatich dní, budúci rok to bude o tri viac. „Doplnili sa tam tri dátumy, a to 1. a 8. máj a 17. november,“ uviedol Drengubiak. Nariadenie sa vzťahuje na stolové hry, hazardné hry na výherných prístrojoch, termináloch videohier a iných technických zariadeniach.



Podľa zástupcu primátora Rožňavy sa na pôde samosprávy už diskutovalo aj o úplnom zákaze hazardu v meste, dodal však, že konkrétny plán na predloženie takéhoto návrhu zatiaľ nie je. Takúto situáciu by podľa jeho slov bolo potrebné riešiť aj s okolitými obcami. Pri plošnom zákaze v okresnom meste by sa totiž hazard mohol presunúť do okolitých samospráv, čo by jeho negatívny vplyv neeliminovalo.