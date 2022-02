Rožňavskí poslanci sa budú zaoberať rozšírením zákazu fajčenia

Rožňava 7. februára (TASR) – Poslanci mesta Rožňava sa budú na štvrtkovom (10. 2.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) zaoberať rozšírením zákazu fajčenia na viacerých verejných priestranstvách na území mesta. Vyplýva to z materiálov na rokovanie MsZ, ktoré samospráva zverejnila na svojom oficiálnom webe.



Návrh na zmenu všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta Rožňava poslancom predložila komisia ochrany verejného poriadku MsZ. Tá navrhuje rozšíriť zákaz fajčenia o viaceré lokality, medzi nimi napríklad o pohrebiská, areál nemocnice, kúpalisko či priestor pred vstupom do budovy mestského úradu. Návrh zmien vo VZN fajčenie zakazuje i v Póschovej záhrade, okolí Baníckej fontány, v parku na Námestí baníkov či severnej časti samotného námestia.



"Vytypovali sme niektoré miesta, kde si myslíme, že by sa fajčiť nemalo. Napríklad severná časť námestia aj okolie parku sú obľúbené miesta pre rodiny a matky s deťmi," priblížil pre TASR predseda komisie Roman Ocelník. Ako dodal, cieľom návrhu je zvýšiť ochranu nefajčiarov na frekventovaných verejných priestranstvách, kde by po zmenách bolo možné fajčiť len na vyhradených miestach.



Aktuálne platná podoba VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku zakazuje fajčenie vo verejnej doprave, v zdravotníckych zariadeniach či areáloch škôl, čo už nariaďuje zákon o ochrane nefajčiarov. V rámci zmien VZN tak komisia navrhuje viaceré ustanovenia, ktoré sú duplicitné so znením zákona, vyradiť.



"Súčasný trend je, aby VZN nekopírovalo ustanovenia zákonov. Aj v tomto prípade sme sa snažili upraviť ten dokument tak, aby sme z tade vypustili citácie zákonov. Tým pádom došlo k jeho výraznému zoštíhleniu," dodal pre TASR zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.



O zmenách VZN o ochrane verejného poriadku diskutovali poslanci mesta Rožňava už aj na decembrovom zasadnutí MsZ, návrh bol však nakoniec z rokovania stiahnutý. O rozšírení zákazu fajčenia na verejných priestranstvách by tak mali hlasovať na februárovom zasadnutí MsZ.