Rožňava posúva zavedenie parkovacej politiky na začiatok roka 2026

Rožňava 21. novembra (TASR) - Mesto Rožňava posúva zavedenie parkovacej politiky na sídlisku pri kasárňach a sídlisku Juh na začiatok roka 2026. Nové pravidlá upravujúce dočasné parkovanie motorových vozidiel v novozriadených zónach s plateným státím mali vstúpiť do platnosti od januára budúceho roka, o posune rozhodli poslanci mesta na novembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.



Posunutie účinnosti novej parkovacej politiky samospráva vysvetľuje snahou predísť nedostatkom, ktoré sa ukázali pri realizácii obdobných krokov v iných mestách. "Uvedomujeme si a uznávame, že nijaký systém nie je dokonalý a pri hľadaní optimálneho riešenia pre naše mesto sa stretávame s mnohými prekážkami, technickými problémami, kde musíme hľadať nové riešenia," uviedol viceprimátor Michal Drengubiak.



Cieľom rožňavskej samosprávy v rámci pripravovanej parkovacej politiky je znížiť počet parkujúcich vozidiel v regulovaných zónach na sídliskách a zvýhodniť obyvateľov s trvalým pobytom na území mesta. Motiváciou je tiež zaviesť systém, ktorý sprehľadní parkovanie, určí jasné pravidlá a zároveň bude generovať finančné zdroje využiteľné na budovanie nových a opravu existujúcich parkovísk.



V rámci projektu novej parkovacej politiky v Rožňave napriek posunu termínu naďalej prebieha komunikácia so žiadateľmi o vyhradené parkovanie. Realizované je tiež vodorovné a zvislé dopravné značenie, aby bolo možné vyhradené parkovacie miesta vo vymedzených zónach dať do užívania žiadateľom. Pri realizácii značenia sa súčasne rušia vyhradené parkovacie miesta pre konkrétne osoby s preukazom ŤZP, tie budú po novom tvoriť legislatívou predpísaný pomer novonavrhovaných parkovacích miest.



"Z dôvodu, že preznačovanie parkovania je realizované postupne, môžu vznikať kolízne situácie, kde je nejasné značenie, respektíve vodorovné nie je v súlade so zvislým. Tu naďalej platí, že zvislé dopravné značenie je nadradené vodorovnému. Toto značenie bude čiastočne upravované podľa daných možností. Keďže nie je možné uzavrieť všetky parkoviská na obdobie mesiaca, prípadne viac v celom rozsahu, prosíme obyvateľov o trpezlivosť a ohľaduplnosť," dodal Drengubiak.