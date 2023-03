Rožňava požiada o príspevok na výstavbu futbalového štadióna

Rožňava 31. marca (TASR) - Mesto Rožňava v rámci pripravovanej výstavby futbalového štadióna v mestskej časti Nadabula požiada o finančný príspevok z Fondu na podporu športu. Predloženie žiadosti schválili poslanci mesta na štvrtkovom (30. 3.) zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Samospráva v rámci projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste vyhlásila koncom februára verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Ako na zasadnutí MsZ priblížil primátor mesta Michal Domik, obstarávanie sa aktuálne vyhodnocuje. Verejnou súťažou sa podľa jeho slov podarilo znížiť prvotne odhadované náklady o približne 400.000 eur.



"To znamená, že by sme mohli žiadať z fondu 1,1 milióna eur, 300.000 eur máme zo Slovenského futbalového fondu, 250.000 eur cez Košický samosprávny kraj. Takže spoluúčasť by mala byť okolo 150.000 až do 200.000 eur," skonštatoval Domik.



Mesto v projekte počíta s obnovou súčasnej trávnatej plochy v časti Nadabula využívanej prevažne na futbalové tréningy. Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na MsZ, vzniknúť tam má futbalové ihrisko s umelým povrchom, tribúnou a osvetlením. Rekonštruovať sa bude aj oplotenie a odstavné plochy či priľahlá budova bývalej materskej školy.