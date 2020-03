V Rožňave zriadila nemocnica triediaci stan

Rožňava 20. marca (TASR) – Odkláňať potenciálne rizikových pacientov s podozrením na nákazu novým koronavírusom budú v rožňavskej nemocnici Svet zdravia (SZ) v triediacom stane pred vchodom do pavilónu B. Ako informovala komunikačná špecialistka siete SZ Jana Fedáková, stan zriadili v spolupráci so Slovenským Červeným krížom.



"Študenti medicíny tam od soboty 21. marca verejnosti bezkontaktne odmerajú teplotu a vyhodnotia ďalšie príznaky, napríklad kašeľ, cestovateľskú anamnézu či kontakt s infikovanou osobou. Tento vstup do nemocnice bude otvorený počas pracovných dní od 6.00 do 22.00 h a cez víkendy od 7.00 do 22.00 h," konkretizovala Fedáková.



Doplnila, že pre pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 nemocnica zriadila samostatný vyhradený priestor. Ten sa nachádza v priestoroch infektologickej ambulancie na prízemí pavilónu C (budova polikliniky) so samostatným vstupom.



"Verejnosť môže do budovy rožňavskej nemocnice vstupovať len s rúškom či inou ochranou časti tváre, napríklad šatkou, ktorá zakrýva ústa a nos. Naďalej platí, že nemocnica aktuálne poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť," podotkla Fedáková.