Rožňava privíta malých folkloristov zo Slovenska aj zahraničia
Na pódiu sa vystriedajú detské ľudové hudby, folklórne súbory i detský spevácky zbor.
Autor TASR
Rožňava 18. októbra (TASR) - V Rožňave sa v sobotu uskutoční 4. ročník medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov, ktorý okrem vystúpení malých folkloristov ponúkne aj sprievodné podujatia. PR manažér mesta Róbert Šimko informoval, že podujatie sa so začiatkom o 14.00 h uskutoční v kongresovej sále radnice.
„Festival si za krátky čas našiel pevné miesto v kultúrnom kalendári mesta. Predchádzajúce ročníky ukázali, že detský folklór dokáže naplniť sálu energiou, autentickými piesňami, tancami a veselou atmosférou,“ poznamenal Šimko s tým, že práve medzinárodný rozmer festivalu robí z tohto podujatia unikátnu udalosť, ktorá spája kultúry a podporuje priateľstvá medzi deťmi.
Na pódiu sa vystriedajú detské ľudové hudby, folklórne súbory i detský spevácky zbor. Organizátori sľubujú aj sprievodné podujatia, ako je workshop spevu a tanca a workshop ľudových remesiel. Vstup na podujatie je voľný.
„Toto podujatie je predovšetkým o deťoch. O ich talente, radosti z hudby a o tom, že aj v digitálnej dobe má tradičná kultúra svoje pevné miesto. Pre mladých účinkujúcich je to možnosť vystúpiť pred publikom, získať nové skúsenosti a motiváciu pokračovať v uchovávaní folklórnych tradícií,“ dodala Eva Hovorková z odboru kultúry, športu a cestovného ruchu mestského úradu v Rožňave.
