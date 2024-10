Rožňava robí audity úradu i organizácií, hľadá spôsoby ako ušetriť

Rožňava 15. októbra (TASR) - Mesto Rožňava v aktuálnom období realizuje audity mestského úradu i všetkých svojich organizácií. Pre výpadok podielových daní hľadá spôsoby, ako ušetriť financie, nevylučuje ani možné prepúšťanie. Ako problematické vidí samospráva napríklad fungovanie základnej umeleckej školy (ZUŠ), ktorú bolo potrebné dofinancovať sumou 380.000 eur. K jej zrušeniu však nedôjde. Na septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) to skonštatoval primátor mesta Michal Domik.



Audity, ktoré majú odhaliť neefektívne využívanie financií, realizuje samospráva na mestskom úrade i všetkých svojich organizáciách s výnimkou mestských lesov. Ako uviedol primátor na zasadnutí MsZ, dôvodom je najmä výpadok podielových daní, a teda nedostatok finančných prostriedkov v mestskej kase. Vedenie mesta nevylučuje ani znižovanie stavov, ubezpečuje však, že žiadnu inštitúciu rušiť neplánuje.



Samospráva v prvom kroku analyzovala rozpočty všetkých organizácií v porovnaní s rokom 2023. "Najväčší rozdiel vo zvýšení nákladov sme našli v ZUŠ, oproti minulému roku zvýšili náklady na správu o 160.000 eur, a práve preto sme začali kontrolou tejto organizácie ako prvej. V kontrolách budeme pokračovať aj v ďalších organizáciách, samozrejme počnúc mestským úradom," priblížil pre TASR Domik. Ako dodal, mesto zamestnáva do 500 ľudí a v súčasnosti prebieha zisťovanie pracovného vyťaženia zamestnancov vo všetkých organizáciách.



V rámci situácie so ZUŠ primátor reagoval aj na otvorený list zo strany verejnosti, ktorá žiada zachovanie umeleckej školy. Vedenie mesta ubezpečuje, že ZUŠ rušiť neplánuje, keďže však bolo školu v tomto roku potrebné dofinancovať sumou 380.000 eur, potrebné bude pristúpiť k viacerým úsporným opatreniam. Na zasadnutí MsZ primátor navrhol napríklad to, že by na prevádzku ZUŠ po dohode finančne prispievali aj okolité obce, z ktorých deti školu navštevujú.



"Žiadať peniaze od starostov alebo detí z okolitých obcí je len krajné riešenie. Po analýze účtovníctva ZUŠ sme našli priestor, kde by škola mohla znížiť výdavky a nemuseli by sme pristúpiť k takémuto nepopulárnemu kroku," doplnil dodatočne pre TASR Domik s tým, že konkrétne prijaté úsporné opatrenia budú známe po prerokovaní s radou školy.



Pre výpadok podielových daní muselo mesto Rožňava v ostatnom období na chod mesta využiť aj 450.000 eur z rezervného fondu. V septembri samospráva posunula aj výplatný termín svojich zamestnancov, vyhnúť sa tak chcela čerpaniu kontokorentného úveru. Po rozhodnutí vlády o dofinancovaní samospráv mesto výplatný termín opäť vrátilo na desiaty deň v mesiaci.



"Teraz, keď budú samosprávy dofinancované, môžeme na rezervný fond vrátiť sumu približne 150.000 eur. Chýba nám ale 300.000 eur, ktoré musíme nájsť a získať na úsporných opatreniach, aby sme mohli aj naďalej vytvárať rezervný fond na horšie časy," doplnil Domik.