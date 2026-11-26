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Rožňava sa prvýkrát zapája do podujatia Noc vonku
Noc vonku v Rožňave organizuje radnica v spolupráci s Diecéznou charitou v Rožňave, podujatie sa uskutoční od 18.00 h na nádvorí radnice.
Autor TASR
Rožňava 26. novembra (TASR) - Rožňava sa po prvýkrát zapája do celoslovenského podujatia Noc vonku, ktorého cieľom je upozorniť na problematiku bezdomovectva a podporiť solidaritu s ľuďmi bez domova. Súčasťou podujatia bude aj sprievodný program či charitatívna zbierka. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webovej stránke.
Noc vonku v Rožňave organizuje radnica v spolupráci s Diecéznou charitou v Rožňave, podujatie sa uskutoční od 18.00 h na nádvorí radnice. Hlavnou myšlienkou podujatia je umožniť verejnosti symbolicky zažiť podmienky, ktorým ľudia bez domova každodenne čelia.
„Chceme nielen hovoriť o ľuďoch bez domova, ale predovšetkým upozorniť na to, že za každým takýmto osudom je konkrétny človek a jeho životný príbeh,“ uviedol zástupca primátora mesta Rožňava Michal Drengubiak. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti realitu bezdomovectva, podporiť empatiu a pomôcť odbúravať stereotypy a predsudky voči ľuďom bez domova. „Nejde len o symbolické prespanie vonku, dôležité je, aby účastníci spoznali aj príbehy, prekážky a potreby ľudí, ktorí sa ocitli bez domova,“ skonštatovala riaditeľka Diecéznej charity v Rožňave Emília Revajová Bujňáková.
Podujatie v Rožňave sa začne koncertom žiakov základnej umeleckej školy, nasledovať bude odborná diskusia venovaná problematike bezdomovectva. Návštevníci budú môcť spoznať aj konkrétne životné príbehy ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Sprievodný program uzavrie večerné čítanie v podaní Mestského divadla Actores. Súčasťou podujatia bude aj zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb určených na pomoc ľuďom bez domova, priniesť je však možné aj teplé ponožky či deky.
Po ukončení programu budú môcť záujemcovia stráviť noc pod holým nebom, organizátori pripomínajú, že je potrebné sa pripraviť na chladné počasie. Vhodné je teplé vrstvené oblečenie, čiapka, rukavice a nepremokavá vrchná vrstva. Rožňavská samospráva v prípade potreby poskytne 20 spacích vakov.
Noc vonku v Rožňave organizuje radnica v spolupráci s Diecéznou charitou v Rožňave, podujatie sa uskutoční od 18.00 h na nádvorí radnice. Hlavnou myšlienkou podujatia je umožniť verejnosti symbolicky zažiť podmienky, ktorým ľudia bez domova každodenne čelia.
„Chceme nielen hovoriť o ľuďoch bez domova, ale predovšetkým upozorniť na to, že za každým takýmto osudom je konkrétny človek a jeho životný príbeh,“ uviedol zástupca primátora mesta Rožňava Michal Drengubiak. Cieľom podujatia je priblížiť verejnosti realitu bezdomovectva, podporiť empatiu a pomôcť odbúravať stereotypy a predsudky voči ľuďom bez domova. „Nejde len o symbolické prespanie vonku, dôležité je, aby účastníci spoznali aj príbehy, prekážky a potreby ľudí, ktorí sa ocitli bez domova,“ skonštatovala riaditeľka Diecéznej charity v Rožňave Emília Revajová Bujňáková.
Podujatie v Rožňave sa začne koncertom žiakov základnej umeleckej školy, nasledovať bude odborná diskusia venovaná problematike bezdomovectva. Návštevníci budú môcť spoznať aj konkrétne životné príbehy ľudí, ktorí prišli o svoj domov. Sprievodný program uzavrie večerné čítanie v podaní Mestského divadla Actores. Súčasťou podujatia bude aj zbierka trvanlivých potravín a hygienických potrieb určených na pomoc ľuďom bez domova, priniesť je však možné aj teplé ponožky či deky.
Po ukončení programu budú môcť záujemcovia stráviť noc pod holým nebom, organizátori pripomínajú, že je potrebné sa pripraviť na chladné počasie. Vhodné je teplé vrstvené oblečenie, čiapka, rukavice a nepremokavá vrchná vrstva. Rožňavská samospráva v prípade potreby poskytne 20 spacích vakov.