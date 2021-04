Rožňava sa zapojila do medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet

Rožňava 18. apríla (TASR) – Mesto Rožňava sa zapojilo do medzinárodnej kampane Vlajka pre Tibet vyvesením zástavy tejto krajiny v deň 62. výročia jej okupácie. Účasť mesta schválili mestskí poslanci na svojom marcovom zasadnutí.



„Ide o vyjadrenie podpory obyvateľom Tibetu, kde sú dlhodobo a vytrvalo porušované ľudské práva. Takže takýmto gestom si chceme pripomenúť obyvateľov okupovaného Tibetu,“ povedal poslanec Matúš Bischof.



„Ja len dúfam, že nebude problém s obstaraním vlajky, že nám ju nejakí Číňania predajú z tých obchodov v Rožňave,“ podotkol na margo iniciatívy viceprimátor Ján Lach. Ako mu však odpovedal vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Ivan Nemčok, vlajka bola vopred objednaná a doručená mestu.



Poslanec Zoltán Beke je podľa vlastných slov rád, že v radoch mesta a mestského zastupiteľstva sú ľudia, ktorí si všímajú takéto iniciatívy. „Teší ma, že sa mesto zapája do takéhoto spôsobu vyjadrenia nášho postoja k obmedzeniu ľudskej slobody. Bol by som však rád, keby sa zapojilo aj vtedy, keď sú protesty proti obmedzovaniu ľudských práv i oveľa bližšie,“ konštatoval Beke.



Konkrétne spomenul napríklad protest voči zákazu používania vlajky Sedmohradska v Rumunsku. „Aj v našej republike je prijatý zákon, ktorý neumožňuje používať vlajky iných národností trebárs na športových podujatiach, čo je možno diskutabilné,“ zakončil poslanec.