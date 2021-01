Samospráva Rožňavy chce opláštiť zimný štadión

Rožňava 26. januára (TASR) – Samospráva Rožňavy chce realizovať ďalšiu etapu obnovy a dostavby zimného štadióna, v rámci ktorej ho plánuje opláštiť a vybudovať v ňom zázemie. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva o tom informoval primátor Michal Domik, podľa ktorého sa mesto na tento účel uchádza o financie z nórskych fondov.



„Ideme do projektu v hodnote milión eur so spoluúčasťou nula percent. Jasné, že projektová dokumentácia mesto niečo bude stáť. Projekt je už podaný, čakáme na jeho odsúhlasenie. Ak nám to vyjde, po 40 rokoch sa dočkáme toho, že zimný štadión bude opláštený,“ konštatoval primátor.



Súčasťou projektu je podľa neho i vybudovanie nových šatní, spŕch, zázemia a implementácia inteligentných technológií. V rámci doterajších etáp obnovy podľa Domika vybudovali na štadióne novú ľadovú plochu za 450.000 eur a znížili obsah čpavku zo siedmich ton na jednu tonu, čo samosprávu vyšlo na 100.000 eur.