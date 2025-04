Rožňava schválila čerpanie trojmiliónového úveru na kapitálové výdavky

Rožňava 1. apríla (TASR) - Poslanci mesta Rožňava schválili čerpanie kapitálového úveru vo výške tri milióny eur s obdobím splácania 17 rokov. Peniaze plánuje samospráva v najbližšom období použiť na financovanie rozbehnutých rozvojových projektov. Podmienky úveru schválili mestskí poslanci na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).



Prijatie kapitálového úveru schválili rožňavskí mestskí poslanci ešte v decembri pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2025. Ako vyplýva z materiálov predložených na marcové zasadnutie MsZ, samospráva v uplynulých mesiacoch oslovila šesť bánk. Z predložených ponúk vybrala tú najvýhodnejšiu, a to trojmiliónový úver s variabilným úrokom na obdobie splácania 17 rokov.



Ako na zasadnutí MsZ vysvetlil primátor mesta Michal Domik, mesto úver použije na spolufinancovanie aktuálne rozbehnutých rozvojových projektov. Ide o výstavbu futbalového štadióna v Nadabule a rekonštrukciu zimného štadióna. V prípade obnovy zimného štadióna sa mesto bude uchádzať aj o ďalšie externé zdroje, podľa primátora sa tak peniaze použité z úveru do mestskej kasy vďaka dotáciám vrátia. „Bude potom na vás, či sa rozhodneme úver, ktorý nám ostane, investovať do výstavby nového kúpaliska,“ povedal primátor poslancom MsZ.



Mesto Rožňava má v súčasnosti tri bankové úvery a deväť úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania, mesačné splátky dosahujú celkovo približne 100.000 eur. Celkový stav dlhu mesta v súčasnosti predstavuje približne 13,3 percenta z bežných príjmov samosprávy, po prijatí trojmiliónového kapitálového úveru stúpne na 26 percent. Vzhľadom na splnenie podmienok zákona o rozpočtových pravidlách prijatie trojmiliónového úveru odobrila aj hlavná kontrolórka mesta Katarína Balážová.