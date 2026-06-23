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Rožňava spustila portál venovaný kultúrnemu a spoločenskému dianiu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Nový webový portál Zaži Rožňavu prinesie verejnosti na jednom mieste aktuálne informácie o koncertoch, výstavách, divadelných podujatiach či iných kultúrnych akciách.

Autor TASR
Rožňava 23. júna (TASR) - Rožňavská samospráva spustila nový webový portál Zaži Rožňavu, ktorý je venovaný kultúrnemu, spoločenskému a komunitnému dianiu v meste. Jeho cieľom je podporiť návštevnosť podujatí a ponúknuť prehľad o zmysluplnom trávení voľného času. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.

Nový webový portál Zaži Rožňavu prinesie verejnosti na jednom mieste aktuálne informácie o koncertoch, výstavách, divadelných podujatiach či iných kultúrnych akciách. Webová stránka vznikla ako jedno z opatrení Akčného plánu rozvoja kultúry a cestovného ruchu mesta na roky 2026 - 2027. Jeho ambíciou je postupne vytvoriť moderný informačný priestor, ktorý bude prezentovať nielen podujatia, ale aj kultúrne a turistické bohatstvo mesta.

V prvej etape sa web sústredí predovšetkým na propagáciu kultúrnych a spoločenských podujatí. V ďalších fázach pribudnú informácie o inštitúciách, športových podujatiach, turistických zaujímavostiach či historických pamiatkach a miestach, ktoré stoja za objavenie.

„Portál Zaži Rožňavu chceme budovať spoločne. Preto vyzývame všetky organizácie, školy, občianske združenia, športové kluby, cirkvi a ďalších organizátorov verejných podujatí, aby sa do projektu zapojili,“ uviedol predseda komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálneho rozvoja a zároveň umelecký šéf Mestského divadla Actores Rožňava Róbert Kobezda s tým, že informácie o akciách môžu organizátori spolu s krátkym popisom a propagačným vizuálom posielať mestu prostredníctvom emailu.
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