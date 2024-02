Turistické informačné centrum v Rožňave vlani navštívili tisíce ľudí

Rožňava 13. februára (TASR) - Služby Turistického informačného centra (TIC) Rožňava využilo vlani takmer 10.300 návštevníkov, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o vyše 23-percentný nárast. Spomedzi zahraničných turistov predstavovali najväčší podiel návštevníci z Maďarska. Vyplýva to zo správy hodnotiacej činnosť TIC v roku 2023, ktorou sa v januári zaoberala komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky Mestského zastupiteľstva v Rožňave.



Najväčší podiel návštevníkov turistického centra na rožňavskom Námestí baníkov vlani tvorili obyvatelia okresu (4684) nasledovaní turistami z iných častí Slovenska (2791). Zo zahraničných návštevníkov služby centra využili v najväčšom počte turisti z Maďarska (1459), Česka (693), Poľska (148) a Nemecka (90).



"Menší podiel z návštevnosti tvorili turisti zo Spojeného kráľovstva, USA, Francúzska a Holandska. TIC navštívili aj turisti z mimoeurópskych krajín, a to z Kanady, Bolívie, Kolumbie, Taiwanu, Ghany, Južnej Kórey, Thajska, Nového Zélandu, Austrálie, Mexika, Spojených arabských emirátov, Argentíny a Malajzie," priblížilo centrum.



Návštevníci TIC sa počas vlaňajšieho roka zaujímali najmä o informácie o turistických bodoch, parkovanie či služby v meste, vstupenky na podujatia a suveníry. Najväčší záujem mali turisti o viac ako 36 metrov vysokú Strážnu vežu z polovice 17. storočia. Vo veži sa nachádza i vyhliadka, ktorá ponúka pohľad na historické centrum Rožňavy i okolie mesta. V roku 2023 Strážnu vežu navštívilo takmer 5100 osôb, v porovnaní s predchádzajúcim rokom ide o viac ako 30-percentný nárast.



"Najvyššiu návštevnosť mala veža v septembri, keď ju počas Rožňavského jarmoku navštívilo až 1293 ľudí. Za dva dni navštívilo vežu viac domácich ako za celý zvyšok roka. V tieto dni bola veža sprístupnená do neskorých večerných hodín a jej interiér bol osvetlený len sviečkami," uviedlo rožňavské TIC.