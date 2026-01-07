< sekcia Regióny
Rožňava udelí čestné občianstvo in memoriam Chavive Reikovej
Autor TASR
Rožňava 7. januára (TASR) - Samospráva Rožňavy udelí čestné občianstvo mesta v roku 2026 protifašistickej bojovníčke židovského pôvodu Chavive Reikovej. Rodáčka z Nadabuly bola v novembri 1944 nacistami zavraždená pri Kremničke neďaleko Banskej Bystrice. O udelení najvyšších mestských ocenení rozhodli rožňavskí poslanci na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ).
Marta Reiková sa narodila v roku 1914 v obci Nadabula, ktorá je dnes mestskou časťou Rožňavy, neskôr sa s rodinou presťahovala do Banskej Bystrice. Po tom, ako sa stala členkou sionistickej organizácie Hašomer Hacair, prijala nové hebrejské meno Chaviva.
Po začiatku druhej svetovej vojny Reiková odišla do Palestíny, kde začala spolupracovať s britskou spravodajskou službou. V roku 1944 sa stala členkou elitného židovského parašutistického oddielu, v rámci operácie Amsterdam sa zapojila do bojov počas Slovenského národného povstania a pomáhala aj židovským utečencom na povstaleckom území.
Reikovú zajali nacisti v novembri 1944, o pár dní neskôr ju spolu s ďalšími osobami židovskej národnosti zavraždili v protitankovom zákope pri Kremničke neďaleko Banskej Bystrice. Reiková je v Izraeli považovaná za národnú hrdinku, čestné občianstvo jej v minulosti udelilo aj mesto Banská Bystrica. V roku 2021 jej štátne vyznamenanie udelila prezidentka Zuzana Čaputová.
Čestné občianstvo mesta udelí rožňavská samospráva Chavive Reikovej in memoriam počas februárového slávnostného zasadnutia MsZ. Ocenení budú aj športovci a športové kolektívy mesta, odovzdané budú takisto Ceny mesta Rožňava. Tie pre rok 2026 rožňavskí mestskí poslanci udelili riaditeľke Základnej školy Pionierov 1 Erike Fábiánovej, profesorke Karlovej univerzity Zuzane Havránkovej a profesorovi Stredoeurópskej univerzity vo Viedni Martinovi Kahancovi.
