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Rožňava v sobotu hostí medzinárodný detský folklórny festival
Na festivale sa aj tento rok predstavia viaceré domáce a zahraničné kolektívy. Na pódiu vystúpia detské folklórne súbory (DFS) Zubogó a Dobogó z Maďarska.
Autor TASR
Rožňava 7. novembra (TASR) - Pestrú prehliadku detských ľudových hudieb, folklórnych súborov a detského speváckeho zboru prinesie piaty ročník Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov (FS), ktorý sa v sobotu koná v Rožňave. Program, ktorého súčasťou sú aj sprievodné aktivity, sa začína o 14.00 h v kongresovej sále historickej radnice v Rožňave. Informoval o tom Róbert Kobezda, umelecký šéf Mestského divadla Actores, ktoré podujatie organizuje.
Na festivale sa aj tento rok predstavia viaceré domáce a zahraničné kolektívy. Na pódiu vystúpia detské folklórne súbory (DFS) Zubogó a Dobogó z Maďarska. Domácu scénu budú reprezentovať DFS Deti FS Haviar a detské súbory Malý Haviar, Čučoriedky, Haviarik, Brezinky či Borostyán. O hudobnú zložku sa postarajú detské ľudové hudby, vystúpi aj detský spevácky zbor Pántlika. Súčasťou podujatia budú aj workshopy spevu a tanca.
Organizáciu podujatia po rokoch na svoje plecia prevzalo rožňavské mestské divadlo. „Keďže mesto Rožňava nemohlo byť žiadateľom o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia, hľadali sme spôsob, ako túto krásnu tradíciu zachovať. Nechceli sme dopustiť, aby festival, ktorý spája deti, folklór a naše kultúrne dedičstvo, zanikol. O to viac ma teší, že sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť jeho pokračovanie,“ skonštatovala referentka kultúry mestského úradu Eva Hovorková.
„Veľmi nás teší, že môžeme pokračovať v tradícii organizovania tohto krásneho festivalu, ktorý dáva priestor mladým folkloristom prezentovať svoje umenie a zároveň uchovávať naše ľudové tradície. Veríme, že festival bude aj v ďalších rokoch neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života nášho mesta,“ doplnil Kobezda s tým, že vstup na sobotné folklórne podujatie je bezplatný.
Na festivale sa aj tento rok predstavia viaceré domáce a zahraničné kolektívy. Na pódiu vystúpia detské folklórne súbory (DFS) Zubogó a Dobogó z Maďarska. Domácu scénu budú reprezentovať DFS Deti FS Haviar a detské súbory Malý Haviar, Čučoriedky, Haviarik, Brezinky či Borostyán. O hudobnú zložku sa postarajú detské ľudové hudby, vystúpi aj detský spevácky zbor Pántlika. Súčasťou podujatia budú aj workshopy spevu a tanca.
Organizáciu podujatia po rokoch na svoje plecia prevzalo rožňavské mestské divadlo. „Keďže mesto Rožňava nemohlo byť žiadateľom o finančnú podporu z Fondu na podporu umenia, hľadali sme spôsob, ako túto krásnu tradíciu zachovať. Nechceli sme dopustiť, aby festival, ktorý spája deti, folklór a naše kultúrne dedičstvo, zanikol. O to viac ma teší, že sa nám spoločnými silami podarilo zabezpečiť jeho pokračovanie,“ skonštatovala referentka kultúry mestského úradu Eva Hovorková.
„Veľmi nás teší, že môžeme pokračovať v tradícii organizovania tohto krásneho festivalu, ktorý dáva priestor mladým folkloristom prezentovať svoje umenie a zároveň uchovávať naše ľudové tradície. Veríme, že festival bude aj v ďalších rokoch neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života nášho mesta,“ doplnil Kobezda s tým, že vstup na sobotné folklórne podujatie je bezplatný.