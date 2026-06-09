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Rožňava získala dotáciu na novú techniku pre mestské odpadové služby

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odpadové služby mesta Rožňava vďaka dotácii získali vretenovú a traktorovú kosačku, zdvíhaciu plošinu, teleskopický nakladač aj osem kusov kontajnerov.

Autor TASR
Rožňava 9. júna (TASR) - Rožňavská samospráva získala z európskych zdrojov takmer 350.000 eur na modernizáciu technického vybavenia Odpadových služieb mesta Rožňava. Časť techniky je už v prevádzke, zvyšok bude dodaný v najbližších týždňoch. Nová technika má priniesť najmä výraznú ekonomickú úsporu. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.

Odpadové služby mesta Rožňava vďaka dotácii získali vretenovú a traktorovú kosačku, zdvíhaciu plošinu, teleskopický nakladač aj osem kusov kontajnerov. „Nová technika nám pomôže, aby sme usporili nemalé finančné prostriedky pri Technických službách mesta Rožňava a Odpadových službách mesta Rožňava. Napríklad prenájom plošiny na jeden rok nás doteraz stál 10.000 eur,“ skonštatoval primátor mesta Michal Domik.

Kosačky zakúpené v rámci projektu navyše pomôžu zefektívniť údržbu zelene, celý proces sa vďaka modernej technike s okamžitým zberom a vysypávaním do kontajnerov výrazne skráti. Samospráva odhaduje, že nové kosačky nahradia štyri pracovné sily a prinesú úsporu vo výške takmer 30.000 eur ročne.

Odpadové služby dovezú kontajner, pracovníci z technických služieb pokosia, pozbierajú, vysypú a v ten jeden deň bude všetko čisté, pokosené, pozbierané. Nie ako doteraz, keď celý ten proces trval aj niekoľko dní,“ doplnil primátor.
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