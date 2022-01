Rožňava získala na projekt prestupného bývania takmer 900.000 eur

Rožňava 18. januára (TASR) – Samospráva Rožňavy získala na projekt prestupného bývania nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 900.000 eur. Z dotácie bude financovať rekonštrukciu štyroch bytových domov v lokalite Rožňavská Baňa a výstavbu bytového domu na Krátkej ulici. TASR o tom informoval hovorca kancelárie primátora Štefan Barczi.



Prestupné bývanie v Rožňave má spočívať v trojstupňovej sústave sociálneho bývania formou nájomného bývania. Jednotlivé stupne bývania budú sprevádzané sociálnou prácou s cieľom naučiť členov domácností samostatne bývať. Prestupné bývanie bude určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľov, sociálne slabšie skupiny či obyvateľov z marginalizovaných rómskych komunít.



"Základným cieľom a žiaducim výstupom projektu bude generácia obyvateľov pochádzajúcich zo sociálne a ekonomicky zraniteľných vrstiev, ktorí budú pod vplyvom intenzívnej sociálnej práce zo strany samosprávy schopní samostatného hospodárenia a bývania bez nutnosti ďalšej ekonomickej intervencie zo strany samosprávy či štátu," vysvetlil Barczi.



Mesto vďaka získanej dotácii zrekonštruuje štyri bytové domy v lokalite Rožňavská Baňa. Na účely prestupného bývania by tam malo vzniknúť 21 bytov s podlahovou plochou do 50 štvorcových metrov. Ďalšie byty určené na prestupné bývanie samospráva zabezpečí výstavbou bytového domu na Krátkej ulici. Pozostávať by mal z desiatky bytových jednotiek s maximálnou podlahovou plochou 60 štvorcových metrov.



"Voľba bytových budov, jednotlivých lokalít a počet bytových jednotiek, ktoré sú predmetom predkladaného projektu, vychádzala z analýzy a potrieb mesta na riešenie otázky sociálneho bývania. Lokality boli zvolené na základe zmapovania pomerov v meste sociálnymi pracovníkmi a po dôkladnej analýze a prehodnotení situácie mesta aj za účasti mestského zastupiteľstva," dodal Barczi.



Samospráva Rožňavy v súčasnosti disponuje bytovým fondom s 345 nájomnými bytmi, ktoré sú žiadateľom prideľované v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia (VZN). S nájomným bývaním a bodovacím systémom prideľovania bytov má mesto dlhoročné skúsenosti. Na bodovacom systéme bude založený aj projekt prestupného bývania.