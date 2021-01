V rožňavskej nemocnici začnú očkovať vybrané skupiny

Rožňava 14. januára (TASR) – Od pondelka 18. januára začnú v Nemocnici Svet zdravia Rožňava očkovať proti ochoreniu COVID-19 určené skupiny ľudí, ktorí sa prihlásia cez národný portál na voľné kapacity v rámci dňa. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete Svet zdravia Jana Fedáková s tým, že ide o konkrétne definované zdravotnícke pozície v zmysle národnej očkovacej stratégie.



„Očkovanie v rožňavskej nemocnici sa bude konať vo vakcinačnom centre v poliklinike pre dospelých na nultom poschodí. Pripravená je jedna ambulancia, v rámci ktorej sa bude očkovať na dvoch miestach, s celkovou dennou kapacitou v počiatočnej fáze približne 300 ľudí,“ konkretizovala Fedáková.



Vakcinačné centrum bude podľa jej slov v prevádzke od 9:00 do 15:30, obedňajšia prestávka je v čase od 12:00 do 12:45. „Rožňavská nemocnica sa stala jedným z vakcinačných centier, ktoré stanovilo ministerstvo zdravotníctva. V sieti nemocníc Svet zdravia budú takéto vakcinačné centrá fungovať ešte v Humennom a Michalovciach,“ uviedla Fedáková.



Zároveň upozornila, že na očkovanie je potrebná registrácia na stránke www.korona.gov.sk, kde je v prvej fáze aktuálne otvorené prihlasovanie pre zdravotníckych pracovníkov, osoby, ktoré profesionálne priamo alebo nepriamo zabezpečujú starostlivosť, transport a diagnostiku pacientov, zamestnancov zariadení sociálnych služieb a terénnych sociálnych pracovníkov.



Ako ďalej spomenula, od stredy minulého týždňa sieť spustila vakcináciu svojich zdravotníkov v 14 nemocniciach. Za prvé tri dni sa zaočkovalo viac ako 2800 zamestnancov. Tento týždeň by to malo byť ďalších vyše 5100. V rožňavskej nemocnici bolo dosiaľ zaočkovaných vyše 250 zamestnancov.