Rožňava 17. mája (TASR) - V Baníckom múzeu v Rožňave predstavia výstavu Koža a kožušina - od úžitku k luxusu, verejnosti priblíži históriu spracovania týchto materiálov či výrobky z nich od remeselníkov z regiónu. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Erika Hermélyi Gecelovská.



"Cieľom výstavy je prezentovanie materiálu kože a kožušiny v kontexte viacerých odborov, histórie regiónu a etnológie, spôsobu remeselného spracovania materiálu a prostredníctvom ukážky rôznych druhov výrobkov," uviedla autorka výstavy a kurátorka etnografie Barbora Šumská.



Výstava návštevníkom predstaví kožu ako materiál, ktorý ľudstvo sprevádza od počiatku jeho existencie a ponúka široké možnosti využitia. Náročné spracovanie kože si vyžiadalo špecializáciu výroby, ktorej sa v minulosti venovali garbiari, obuvníci, čižmári, kožušníci i ďalší remeselníci. Manufaktúra na spracovanie kože sa nachádzala aj v Rožňave, Banícke múzeum v súčasnosti sídli v jej bývalej administratívnej budove.



Súčasťou výstavy budú aj nedávne akvizície do etnografického fondu múzea a viaceré zbierkové predmety po reštaurovaní a konzervovaní, a to napríklad pohrebná prikrývka čižmárskeho cechu z roku 1824. Výstava bude prezentovať aj kresby tradičného odevu zo zbierok Múzea ľudovej umeleckej výroby v Stupave či výrobky súčasných remeselníkov a výrobcov z regiónu a blízkeho okolia.



Vernisáž výstavy Koža a kožušina - od úžitku k luxusu sa uskutoční v galérii múzea v utorok 23. mája, pre verejnosť bude prístupná do 29. septembra. Výstavu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.