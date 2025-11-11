Rožňavčan si prisvojoval rôzny tovar, najmä dámske a pánske oblečenie

< sekcia Regióny
Rožňava 11. novembra (TASR) - Policajti z Rožňavy objasnili sériu drobných krádeží, ktorých sa v ostatných mesiacoch dopúšťal 33-ročný Rožňavčan. Muž rôznym prevádzkam v meste spôsobil škodu vo výške viac ako 1570 eur, za krádeže mu hrozia dva roky väzenia. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
„Od mája do novembra 2025 pravidelne navštevoval rôzne predajne v meste Rožňava, kde si prisvojoval rôzny tovar, najmä dámske a pánske oblečenie, potraviny, alkohol či drobný spotrebný tovar, s ktorým prešiel cez pokladničnú zónu bez zaplatenia,“ priblížila krajská policajná hovorkyňa.
Rožňavskí policajti muža dlhodobo sledovali a zhromažďovali dôkazy o jeho činnosti. Počas niekoľkých mesiacov spôsobil rôznym obchodným prevádzkam v meste škodu v celkovej výške viac ako 1570 eur.
Polícia Rožňavčana obvinila za pokračovací prečin krádeže. Vzhľadom na jeho opakované a systematické konanie podali aj podnet na väzobné stíhanie. „Aj zdanlivo malé krádeže nezostávajú bez následkov. Drobné priestupky sa môžu pri opakovaní zmeniť na trestné činy, za ktoré hrozí páchateľovi trest odňatia slobody až na dva roky,“ doplnila Illésová.
