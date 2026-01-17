< sekcia Regióny
Rožňavská diecéza slávnostne otvára jubilejný rok
Program v katedrále sa začne o 9.30 h modlitbou ruženca, o 10.00 h bude nasledovať slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Stanislav Stolárik.
Rožňava 17. januára (TASR) - Rožňavská diecéza pri príležitosti 250. výročia svojho založenia v sobotu slávnostne otvorí jubilejný rok. Súčasťou udalosti, ktorá sa uskutoční v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave, bude aj slávenie Dňa zasväteného života. Na svojej webovej stránke o tom informovala Tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska (TK KBS).
Program v katedrále sa začne o 9.30 h modlitbou ruženca, o 10.00 h bude nasledovať slávnostná svätá omša, ktorej hlavným celebrantom bude rožňavský biskup Stanislav Stolárik. Počas omše dôjde k oficiálnemu otvoreniu Jubilejného roka Rožňavskej diecézy, slávnosť naživo odvysiela Rádio Lumen.
„Na začiatku liturgického slávenia budú do katedrály prinesené relikvie svätého Jána Nepomuckého a svätého Neita, ktoré budú počas svätej omše odovzdané prvému dekanátu a následne začnú putovať po farnostiach diecézy ako súčasť jubilejných slávení. Po svätom prijímaní si prítomní zasvätení obnovia svoje zasvätenie a následne bude spoločná modlitba za diecézu a jej pastiera,“ dodala TK KBS.
