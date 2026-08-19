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Rožňavská polícia má nových členov, rozšíriť chcú aj kamerový systém
Mestská polícia v Rožňave má aktuálne 17 príslušníkov, v tomto roku prijali päť nových členov, z toho dve mestské policajtky.
Autor TASR
Rožňava 19. augusta (TASR) - Mestská polícia v Rožňave posilnila svoje rady o päť nových príslušníkov. Cieľom je zabezpečiť intenzívnejšiu hliadkovú činnosť v uliciach mesta. Samospráva investovala aj do doplnenia mestského kamerového systému. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Mestská polícia v Rožňave má aktuálne 17 príslušníkov, v tomto roku prijali päť nových členov, z toho dve mestské policajtky. Posilnenie zboru má priniesť najmä intenzívnejšiu hliadkovú činnosť, rýchlejšiu reakciu na podnety občanov a efektívnejšie riešenie priestupkov.
„Prínosom je aj zaradenie dvoch žien do radov mestskej polície. Ich pôsobenie zvyšuje profesionalitu a dôveryhodnosť mestskej polície, pozitívne vplýva na komunikáciu s občanmi a je prínosom pri riešení citlivých situácii, najmä pri práci s deťmi, mládežou, zraniteľnými skupinami obyvateľov,“ uviedol náčelník rožňavskej mestskej polície Bohuš Jendrek.
V oblasti bezpečnosti a verejného poriadku radnica v tomto roku investovala aj do doplnenia mestského kamerového systému. Koncom júla pribudlo päť nových kamier na uliciach J. A. Komenského, Čučmianskej a S. Czabána, pričom ide o lokality, kde mesto evidovalo najviac problémov s verejným poriadkom a podnetov od občanov. V auguste budú na kamerový systém mestskej polície napojené aj ďalšie štyri kamery monitorujúce futbalové ihrisko v Nadabule, na jar boli dve kamery nainštalované v mestskej časti Rožňavská Baňa.
„Kamerový systém predstavuje účinný preventívny nástroj, ktorý pomáha predchádzať protiprávnej činnosti, odhaľovať páchateľov trestných činov či priestupkov a zvyšovať pocit bezpečia občanov. Rozšírenie mestského kamerového systému je vo verejnom záujme a prispeje k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta,“ skonštatoval Jendrek.
Kým začiatkom roka bolo v Rožňave v prevádzke 32 kamier, ostatné zmeny naplnili kapacitu súčasného systému, ktorá predstavuje 42 kamier. Samospráva chce preto obstarať nový systém, do ktorého bude možné zapojiť až 64 kamier. Nové kamery by mali v budúcnosti pribudnúť v lokalitách s vyšším výskytom protiprávnej činnosti, miest s vyššou koncentráciou osôb, v dopravne exponovaných úsekoch či v okolí škôl, športových a detských ihrísk.
„To si bude vyžadovať aj technické úpravy na pracovisku mestskej polície. Neznamená to však, že plná kapacita bude využitá okamžite, ale rozširovanie a monitoring ďalšími kamerami bude prebiehať postupne, po vyhodnotení najrizikovejších lokalít mesta,“ doplnil zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.
Mestská polícia v Rožňave má aktuálne 17 príslušníkov, v tomto roku prijali päť nových členov, z toho dve mestské policajtky. Posilnenie zboru má priniesť najmä intenzívnejšiu hliadkovú činnosť, rýchlejšiu reakciu na podnety občanov a efektívnejšie riešenie priestupkov.
„Prínosom je aj zaradenie dvoch žien do radov mestskej polície. Ich pôsobenie zvyšuje profesionalitu a dôveryhodnosť mestskej polície, pozitívne vplýva na komunikáciu s občanmi a je prínosom pri riešení citlivých situácii, najmä pri práci s deťmi, mládežou, zraniteľnými skupinami obyvateľov,“ uviedol náčelník rožňavskej mestskej polície Bohuš Jendrek.
V oblasti bezpečnosti a verejného poriadku radnica v tomto roku investovala aj do doplnenia mestského kamerového systému. Koncom júla pribudlo päť nových kamier na uliciach J. A. Komenského, Čučmianskej a S. Czabána, pričom ide o lokality, kde mesto evidovalo najviac problémov s verejným poriadkom a podnetov od občanov. V auguste budú na kamerový systém mestskej polície napojené aj ďalšie štyri kamery monitorujúce futbalové ihrisko v Nadabule, na jar boli dve kamery nainštalované v mestskej časti Rožňavská Baňa.
„Kamerový systém predstavuje účinný preventívny nástroj, ktorý pomáha predchádzať protiprávnej činnosti, odhaľovať páchateľov trestných činov či priestupkov a zvyšovať pocit bezpečia občanov. Rozšírenie mestského kamerového systému je vo verejnom záujme a prispeje k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia pre obyvateľov aj návštevníkov mesta,“ skonštatoval Jendrek.
Kým začiatkom roka bolo v Rožňave v prevádzke 32 kamier, ostatné zmeny naplnili kapacitu súčasného systému, ktorá predstavuje 42 kamier. Samospráva chce preto obstarať nový systém, do ktorého bude možné zapojiť až 64 kamier. Nové kamery by mali v budúcnosti pribudnúť v lokalitách s vyšším výskytom protiprávnej činnosti, miest s vyššou koncentráciou osôb, v dopravne exponovaných úsekoch či v okolí škôl, športových a detských ihrísk.
„To si bude vyžadovať aj technické úpravy na pracovisku mestskej polície. Neznamená to však, že plná kapacita bude využitá okamžite, ale rozširovanie a monitoring ďalšími kamerami bude prebiehať postupne, po vyhodnotení najrizikovejších lokalít mesta,“ doplnil zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.