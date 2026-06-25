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Rožňavské kultúrne leto odštartuje cez víkend Gastro Gemer festom
V rámci Rožňavského kultúrneho leta na verejnosť čakajú počas desiatich víkendov rôznorodé podujatia pre deti i dospelých. Rodinné nedele odštartuje začiatkom júla slávnosť na sv. Cyrila a Metoda.
Autor TASR
Rožňava 25. júna (TASR) - Kalendár letných podujatí na Gemeri i tento rok obohatí Rožňavské kultúrne leto, ktoré počas desiatich víkendov prinesie aktivity pre všetky vekové kategórie. Séria podujatí odštartuje už v sobotu (27. 6.) súťažou vo varení s názvom Gastro Gemer fest. TASR o tom informovala PR manažérka mesta Martina Beshirová.
Rožňavské kultúrne leto sa bude konať tradične v severnej časti námestia pri malom pódiu, na nádvorí historickej radnice a tiež v Póschovej záhrade. Prvým podujatím bude piaty ročník Gastro Gemer festu s podtitulom Jedlo spája. Zúčastnené tímy budú v sobotu variť na spoločnú tému, ktorou je tradičná kuchyňa bez obmedzení. Výťažok z aktuálneho ročníka poputuje na projekt Hlinený dukát pre sociálne slabých.
„Novinkou je, že po prvýkrát budeme na festivale využívať ekologické vratné poháre. Návštevníci si ich budú môcť vyzdvihnúť priamo v bufete v areáli podujatia za zálohu. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k čistejšiemu a ekologickejšiemu priebehu festivalu. Tieto poháre plánuje mesto využívať aj na ďalších mestských podujatiach, najbližšie v septembri na Rožňavskom jarmoku,“ priblížila Beshirová.
V rámci Rožňavského kultúrneho leta na verejnosť čakajú počas desiatich víkendov rôznorodé podujatia pre deti i dospelých. Rodinné nedele odštartuje začiatkom júla slávnosť na sv. Cyrila a Metoda. V nasledujúcich týždňoch sú pripravené koncerty pre deti, folklórne vystúpenie či športové popoludnie s rôznymi disciplínami. Súčasťou letných akcií bude aj koncert skupiny Calisto na nádvorí radnice, v Póschovej záhrade sa zas predstaví Marieta Roxerová a Milan Varga.
Rožňavské kultúrne leto sa bude konať tradične v severnej časti námestia pri malom pódiu, na nádvorí historickej radnice a tiež v Póschovej záhrade. Prvým podujatím bude piaty ročník Gastro Gemer festu s podtitulom Jedlo spája. Zúčastnené tímy budú v sobotu variť na spoločnú tému, ktorou je tradičná kuchyňa bez obmedzení. Výťažok z aktuálneho ročníka poputuje na projekt Hlinený dukát pre sociálne slabých.
„Novinkou je, že po prvýkrát budeme na festivale využívať ekologické vratné poháre. Návštevníci si ich budú môcť vyzdvihnúť priamo v bufete v areáli podujatia za zálohu. Veríme, že aj týmto krokom prispejeme k čistejšiemu a ekologickejšiemu priebehu festivalu. Tieto poháre plánuje mesto využívať aj na ďalších mestských podujatiach, najbližšie v septembri na Rožňavskom jarmoku,“ priblížila Beshirová.
V rámci Rožňavského kultúrneho leta na verejnosť čakajú počas desiatich víkendov rôznorodé podujatia pre deti i dospelých. Rodinné nedele odštartuje začiatkom júla slávnosť na sv. Cyrila a Metoda. V nasledujúcich týždňoch sú pripravené koncerty pre deti, folklórne vystúpenie či športové popoludnie s rôznymi disciplínami. Súčasťou letných akcií bude aj koncert skupiny Calisto na nádvorí radnice, v Póschovej záhrade sa zas predstaví Marieta Roxerová a Milan Varga.