Rožňavské múzeum vystavuje práce zo súťaže venovanej jeho jubileu

Rožňava 12. decembra (TASR) – Banícke múzeum v Rožňave vystavuje diela zapojené do detskej výtvarnej súťaže, ktorú vyhlásilo pri príležitosti 120. výročia svojho založenia. Do súťaže bolo zapojených viac ako 130 prác. TASR o tom informovala manažérka kultúry múzea Mária Venenyová.



Výtvarná súťaž Banícke múzeum očami detí bola určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl. Súťažilo sa v štyroch kategóriách, v rámci ktorých bolo možné diela spracovávať ľubovoľnou technikou.



"Témou súťaže bolo výtvarné znázornenie budov, expozícií, zbierkových predmetov, zážitkových podujatí a aktivít súvisiacich s Baníckym múzeom v Rožňave," priblížila Venenyová.



Do súťaže, ktorá trvala od septembra do polovice novembra, bolo zapojených vyše 130 výtvarných prác od jednotlivcov a dve kolektívne práce z okolitých základných škôl, základných umeleckých škôl a osemročného gymnázia. Súťažné diela budú v galérii múzea prezentované do konca februára.