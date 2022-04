Rožňavskí poslanci schválili predaj telocvične Košickému kraju

Rožňava 28. apríla (TASR) – Poslanci mesta Rožňava na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili predaj telocvične pri strednej odbornej škole (SOŠ) obchodu a služieb Košickému samosprávnemu kraju (KSK) za viac ako 250.000 eur. Pre TASR to potvrdil zástupca primátora mesta Michal Drengubiak.



Kúpu telocvične pri SOŠ v Rožňave, ktorá sa nachádza v areáli školy v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, v pondelok (25. 4.) schválilo i krajské zastupiteľstvo. Podmienkou kúpy podľa uznesenia je späťvzatie žaloby mesta Rožňava voči KSK. Mesto žalovalo kraj o zaplatenie 34.800 eur z titulu užívania telocvične. Okresný súd (OS) v Banskej Bystrici vydal v spore 22. mája 2020 platobný rozkaz, proti ktorému KSK podal odpor.



Súčasťou mimosúdnych dohôd z 9. februára o kúpe telocvične bola aj dohoda o úhrade nájomného mestu vo výške z posledného uzavretého nájomného vzťahu. Škola by tak podľa posledného dodatku nájomnej zmluvy mala mestu zaplatiť približne 240 eur.



Poslanci mesta Rožňava schválili predaj telocvične KSK za cenu vyplývajúcu zo znaleckého posudku, a to vo výške 253.972,67 eura. "Mesto Rožňava plánuje tieto finančné prostriedky investovať do ďalšieho rozvoja mesta a v prospech jeho obyvateľov," uviedol pre TASR zástupca primátora.