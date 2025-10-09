< sekcia Regióny
Rožňavský biskup vyjadril ľútosť nad tragickou nehodou na Horehroní
Pri tragédii na Horehroní prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca.
Autor TASR
Rožňava 9. októbra (TASR) - Rožňavský biskup Stanislav Stolárik vyjadril ľútosť nad stredajšou (8. 10.) tragickou nehodou na Horehroní. Svoju spoluúčasť vyjadruje všetkým, ktorých sa dotkla táto udalosť, osobitne najbližším rodinám zosnulých. TASR o tom vo štvrtok informovali z tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska (KBS).
„Modlí sa za všetkých, ktorí pri havárii zomreli, aby ich nesmrteľné duše odpočívali v Pánovom pokoji a ich blízkym vyprosuje od Pána Boha silu v týchto ťažkých chvíľach,“ dodala kancelária KBS. Ako uviedla, Stolárik ďakuje lekárom, zdravotníkom, záchranným zložkám a všetkým, ktorí sa na mieste nehody snažili o záchranu životov. Zároveň je vďačný aj tým, ktorí poskytujú zdravotnícku starostlivosť zranenému dieťaťu. „K modlitbe za zosnulých, pozostalých a uzdravenie zraneného dieťaťa pozýva aj všetkých veriacich,“ podotkla.
Pri tragédii na Horehroní prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Ďalší účastník nehody, sedemročný chlapec, bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. V obci v súvislosti s tragédiou vyvesili čiernu vlajku, na pomoc pozostalým zriadia transparentný účet.
„Modlí sa za všetkých, ktorí pri havárii zomreli, aby ich nesmrteľné duše odpočívali v Pánovom pokoji a ich blízkym vyprosuje od Pána Boha silu v týchto ťažkých chvíľach,“ dodala kancelária KBS. Ako uviedla, Stolárik ďakuje lekárom, zdravotníkom, záchranným zložkám a všetkým, ktorí sa na mieste nehody snažili o záchranu životov. Zároveň je vďačný aj tým, ktorí poskytujú zdravotnícku starostlivosť zranenému dieťaťu. „K modlitbe za zosnulých, pozostalých a uzdravenie zraneného dieťaťa pozýva aj všetkých veriacich,“ podotkla.
Pri tragédii na Horehroní prišlo o život šesť ľudí vrátane 14-ročného chlapca. Ďalší účastník nehody, sedemročný chlapec, bol s ťažkými zraneniami prevezený do nemocnice, kde podstúpil chirurgické zákroky. Všetci účastníci nehody pochádzali zo Šumiaca. V obci v súvislosti s tragédiou vyvesili čiernu vlajku, na pomoc pozostalým zriadia transparentný účet.