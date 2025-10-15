Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 15. október 2025Meniny má Terézia
< sekcia Regióny

Rožňavský veľtrh pre seniorov prinesie konzultačné aktivity

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Rožňavský veľtrh pre seniorov je určený pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, opatrovateľov, rodinných príslušníkov a odborníkov.

Autor TASR
Rožňava 15. októbra (TASR) - V regióne Gemer sa v stredu koná v poradí už ôsmy ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Podujatie zamerané na potreby starších ľudí a prevenciu zdravia prinesie prednášky, konzultačné aktivity i sprievodný program. TASR o tom informovala vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave Silvia Lengová.

Rožňavský veľtrh pre seniorov je určený pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, opatrovateľov, rodinných príslušníkov a odborníkov. Cieľom podujatia je poskytnúť seniorom a ďalším všetky potrebné informácie v oblasti podpory a prevencie zdravia a vytvoriť siete kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocné.

V dobe presýtenej informáciami sa paradoxne často stáva, že starí a chorí ľudia nemajú dostatok informácií, ktoré by im pomohli prežiť ich život zdravšie, krajšie a najmä dôstojnejšie. Alebo sa mnohokrát sami nedokážu správne zorientovať v mori informácií,“ vysvetlila Lengová.

Rožňavský veľtrh pre seniorov sa začína o 7.30 h v spoločenskej sále mestského úradu. V rámci programu sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. „Počas podujatia budú prebiehať aj sprievodné aktivity zamerané na zdravie, pomoc v starobe a v chorobe, bezpečnosť, sociálnu oblasť, kultúru a krásu,“ doplnila Lengová.
.

Neprehliadnite

PRI ROŽŇAVE SA ZRAZILI DVA VLAKY: Sedem ľudí je v kritickom stave

POLÍCIA ŽIADA O POMOC: Muž sa vo vlaku dopustil hrubej neslušnosti

Ako z filmu: Pri pokuse vysťahovať rodinu zabil výbuch 3 policajtov

Na Phukete môžete oprášiť ruštinu, masáž si doprajete po každom výlete