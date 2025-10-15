< sekcia Regióny
Rožňavský veľtrh pre seniorov prinesie konzultačné aktivity
Rožňavský veľtrh pre seniorov je určený pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, opatrovateľov, rodinných príslušníkov a odborníkov.
Autor TASR
Rožňava 15. októbra (TASR) - V regióne Gemer sa v stredu koná v poradí už ôsmy ročník Rožňavského veľtrhu pre seniorov. Podujatie zamerané na potreby starších ľudí a prevenciu zdravia prinesie prednášky, konzultačné aktivity i sprievodný program. TASR o tom informovala vedúca oddelenia podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Rožňave Silvia Lengová.
Rožňavský veľtrh pre seniorov je určený pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, opatrovateľov, rodinných príslušníkov a odborníkov. Cieľom podujatia je poskytnúť seniorom a ďalším všetky potrebné informácie v oblasti podpory a prevencie zdravia a vytvoriť siete kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocné.
„V dobe presýtenej informáciami sa paradoxne často stáva, že starí a chorí ľudia nemajú dostatok informácií, ktoré by im pomohli prežiť ich život zdravšie, krajšie a najmä dôstojnejšie. Alebo sa mnohokrát sami nedokážu správne zorientovať v mori informácií,“ vysvetlila Lengová.
Rožňavský veľtrh pre seniorov sa začína o 7.30 h v spoločenskej sále mestského úradu. V rámci programu sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. „Počas podujatia budú prebiehať aj sprievodné aktivity zamerané na zdravie, pomoc v starobe a v chorobe, bezpečnosť, sociálnu oblasť, kultúru a krásu,“ doplnila Lengová.
Rožňavský veľtrh pre seniorov je určený pre dôchodcov, ťažko zdravotne postihnuté osoby, opatrovateľov, rodinných príslušníkov a odborníkov. Cieľom podujatia je poskytnúť seniorom a ďalším všetky potrebné informácie v oblasti podpory a prevencie zdravia a vytvoriť siete kontaktov medzi jednotlivými organizáciami, ktoré sa problémami seniorov zaoberajú a vedia im byť nápomocné.
„V dobe presýtenej informáciami sa paradoxne často stáva, že starí a chorí ľudia nemajú dostatok informácií, ktoré by im pomohli prežiť ich život zdravšie, krajšie a najmä dôstojnejšie. Alebo sa mnohokrát sami nedokážu správne zorientovať v mori informácií,“ vysvetlila Lengová.
Rožňavský veľtrh pre seniorov sa začína o 7.30 h v spoločenskej sále mestského úradu. V rámci programu sú pripravené informačné bloky o potrebách seniorov a o prevencii z oblasti fyzického, psychického, sociálneho a spirituálneho zdravia. „Počas podujatia budú prebiehať aj sprievodné aktivity zamerané na zdravie, pomoc v starobe a v chorobe, bezpečnosť, sociálnu oblasť, kultúru a krásu,“ doplnila Lengová.