Rôzne podoby krajiny predstavuje nový výstavný cyklus Oravskej galérie
Podľa kurátorky výstav Kataríny Matuškovej je cyklus zamýšľaný ako metaforický pohľad, v ktorom sa návštevník stáva súčasťou prechádzky krajinou vystavených výtvarných diel.
Dolný Kubín 4. februára (TASR) - Nový výstavný cyklus v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne s názvom Prechádzka krajinou predstavuje sériu výstav zameraných na interpretáciu krajiny v dielach autorov zastúpených v zbierkovom fonde galérie. Mapuje mestskú a dedinskú krajinu, prírodné i imaginatívne scenérie, priemyselnú krajinu s civilistickým motívom aj krajinu ako metaforický symbol a zároveň poukazuje na rozmanitosť výtvarných disciplín v zbierkach galérie. TASR o tom informovali z Oravskej galérie.
Prvá výstava približuje prienik umeleckých svetov bratov Vincenta a Ferdinanda Hložníkovcov. „Vincentova krajina je plná obrazotvornosti, štylizácie a dramatizácie motívu, formovanej najmä cestami na severe Slovenska. Ferdinandova tvorba vychádza z dedinského prostredia a archetypálnych znakov Heľpy, Kysúc i Oravy, no rovnako výrazne rozvíja tému mestskej periférie a neurčitej krajiny s ‚kaviarenskou‘ atmosférou, v ktorej sa krajina mení na priestor imaginácie, poetizácie a symbolu,“ spresnila kurátorka.
Spoločným menovateľom kompozícií sú strom, dedinská chalupa, dominanty pohorí a skál, ako aj prítomnosť človeka - od osamotenej figúry uprostred dreveníc, polí a horizontu krajiny až po zástupný symbol. Mestská krajina upriamuje pozornosť na vyprázdnené periférie i na postavy čakajúce a komunikujúce. „Diela oboch autorov sú v zbierkovom fonde Oravskej galérie bohato zastúpené naprieč všetkými plošnými výtvarnými disciplínami,“ dodala Matušková.
Výstava je verejnosti prístupná do 12. apríla v Malej výstavnej sieni Župného domu v Dolnom Kubíne.
