Rozpočet Dúbravky na rok 2020 je plánovaný na úrovni 18,5 milióna eur

Bratislava 25. novembra (TASR) – Príjmy bratislavskej Dúbravky by mali v roku 2020 dosiahnuť 18.593.500 eur, výdavky 18.592.700 eur. Návrh rozpočtu zverejnila mestská časť na svojom webe, poslanci by sa ním mali zaoberať na rokovaní miestneho zastupiteľstva 10. decembra 2019.



Príjmy by mali byť o tri milióny vyššie, ako je očakávaná skutočnosť za rok 2019. Vyše polovica plánovaných výdavkov, 9.731.700 eur, je alokovaná pre oblasť vzdelávania. Výdavky v oblasti prostredia pre život, v ktorej sú zarátané starostlivosť o zeleň, čistenie verejných priestranstiev či detské ihriská sú plánované vo výške 2.370.000 eur. Na kultúru ráta návrh so sumou 822.000 eur, z toho je 659.000 eur určených na podporu Domu kultúry v Dúbravke, na údržbu a opravy komunikácií, vrátane zimnej údržby a výstavby parkovísk má ísť 720.000 eur. Na sociálne služby vyčlenili v návrhu 562.000 eur.



Kapitálové výdavky na rok 2020 by sa mali pohybovať na úrovni takmer 3,3 milióna eur, vyše polovice tejto sumy, približne 1.900.000 eur by mali tvoriť externé zdroje, najmä prostriedky z tzv. Nórskych fondov. Prostredníctvom nich plánuje samospráva kompletne zrealizovať park na ulici Pod záhradami a zrevitalizovať verejné priestranstvo s ihriskami a športoviskami na Hanulovej ulici.



Ďalšie kapitálové výdavky, aj s prispením dotácií hlavného mesta, majú smerovať do postupnej rekonštrukcie štyroch malých telocviční v dúbravských základných školách. "Z prostriedkov hlavného mesta bude financované aj vybudovanie nových parkovacích státí v sume 105.000 eur a výstavba spomaľovacích ostrovčekov na ulici Pri kríži v objeme 75.000 eur,“ uvádzajú predkladatelia návrhu.



Investície sa majú týkať aj obnovy a vybavenia školských a predškolských zariadení. "Rekonštrukciu a modernizáciu materských škôl (MŠ) plánujeme vo výške 60.000 eur, rekonštrukciu troch kuchýň na MŠ Ožvoldíkova, Bazovského a Švantnerova navrhujeme v sume 80.000 eur a vybavenie kuchýň, nákup zariadení do školských jedální pri MŠ a ZŠ bude stáť spolu 40.000 eur,“ uvádza samospráva v materiáli.