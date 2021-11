Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 prekročí 30 miliónov eur

Vranov nad Topľou 29. novembra (TASR) – Rozpočet mesta Vranov nad Topľou na rok 2022 prvýkrát prekročí hranicu 30 miliónov eur. Viac ako 22 percent z celkovej sumy majú predstavovať kapitálové výdavky. Podľa slov primátora Jána Ragana ide tak o "vysoko rozvojový rozpočet".



Ako vyplýva z materiálu, ktorý mestskí poslanci schválili na svojom poslednom zasadnutí (25. 11.), na kapitálové výdavky je v rozpočte vyčlenených približne 7.077.000 eur. Z nich najviac (4,2 milióna eur) má smerovať do investícií v oblasti školstva. Prekrytie ihriska pri Základnej škole (ZŠ) Lúčna vyčíslila samospráva na 1,6 milióna eur, rekonštrukcia kotolne a zateplenie budovy II. stupňa ZŠ Bernolákova si má vyžiadať takmer 1,13 milióna eur, do projektu Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ investuje mesto 662.800 eur.



Druhou najviac finančne podporenou oblasťou bude v roku 2022 "bývanie a rozvoj mesta", na ktorú samospráva vyčlenila spolu takmer 1,1 milióna eur. Prvá etapa výstavby bytových domov na Kalinčiakovej ulici vrátane obslužnej infraštruktúry si má vyžiadať investície vo výške takmer 830.000 eur, po 100.000 eur má smerovať do prvých etáp rekonštrukcií Centra mládeže, dôchodcov a priestorov klubovej činnosti na Ružovej ulici v Čemernom, a tiež vonkajšku obradnej siene. Ako v tejto súvislosti Ragan informoval, s rekonštrukciou centra voľného času, ktorej sa verejnosť dožaduje, mesto na budúci rok nepočíta, v rozpočte však vyčlenilo financie na projektovú dokumentáciu, ktorá má preukázať potrebný rozsah prác i postupnosť krokov. "Následne by sme sa uchádzali o zdroje z Európskej únie, ak ale nie, postupne by to mesto riešilo z vlastného rozpočtu," ozrejmil.



Suma prevyšujúca jeden milión eur má tiež smerovať do oblasti cestnej dopravy, pričom 360.000 eur samospráva alokovala na plánovanú výstavbu okružnej križovatky na križovaní ulíc Milana Rastislava Štefánika – Hviezdoslavova, výstavba chodníka na Tehelnej ulici si má vyžiadať 245.000 eur.



Z bežných výdavkov, ktoré sú rozpočtované vo výške viac ako 3,8 milióna eur, má na opravu peších, miestnych komunikácií a spevnených plôch na území mesta putovať 660.000 eur, na opravy materských škôl takmer 107.000 eur. Na celkový dotačný systém pre mestské organizácie samospráva na nasledujúci rok vyčlenila sumu prevyšujúc 1,8 milióna eur.