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Rozpočet Nitry na rok 2027 vznikal podľa magistrátu v právnej neistote
Podľa návrhu bude mesto Nitra na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde celková výška príjmov aj výdavkov dosiahne sumu 118.752.930 eur.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Mesto Nitra už zverejnilo svoj rozpočet na rok 2027. Mestskí poslanci ho budú schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní.
Podľa návrhu bude mesto Nitra na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde celková výška príjmov aj výdavkov dosiahne sumu 118.752.930 eur. Najviac financií príde do mestskej kasy z daňových príjmov, ktoré presiahnu sumu 67 miliónov eur a budú tvoriť viac ako 56 percent celkových príjmov mesta. Najväčšie výdavky mesta pôjdu na školstvo. Dosiahnu sumu viac ako 54 miliónov eur a budú tvoriť takmer 46 percent rozpočtu Nitry.
Daň z nehnuteľností je v predloženom návrhu rozpočtu bez zmeny sadzieb. Zvyšovať sa nemá ani daň za tovary a služby, z ktorej väčšinu tvorí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. „Je rozpočtovaná bez zmeny sadzieb,“ uvádza mestský úrad.
Radnica v dokumente zdôrazňuje, že návrh rozpočtu vznikal „vo vysokej miere právnej neistoty“. Podľa magistrátu to zapríčinila skutočnosť, že samosprávy nevedia, či sa v ich hospodárení budú uplatňovať sankcie dlhovej brzdy, alebo sa majú riadiť uznesením vlády. Podľa neho platí takzvaná úniková klauzula, ktorá vláde umožňuje neuplatniť najprísnejšie opatrenia dlhovej brzdy.
Radnica pripomína, že o všetkom napokon rozhodne Ústavný súd SR v záväznom výklade ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Rozhodnutie súdu bude zároveň platiť pre všetky samosprávy. S ohľadom na vysokú mieru právnej neistoty predložený návrh rozpočtu spĺňa prísne parametre dlhovej brzdy,“ konštatoval magistrát.
Zároveň pripomenul, že pri riadení sa zákonom o rozpočtovej zodpovednosti nie je možné zostaviť plnohodnotný rozpočet mesta tak, aby boli zabezpečené všetky jeho samosprávne funkcie. „Jeho dodržanie by mohlo viesť až k paralýze základných verejných služieb a k porušeniu povinnosti mesta hospodáriť so svojím majetkom s odbornou starostlivosťou,“ upozorňuje radnica.
Tá zároveň pripomenula, že dlh samospráv tvorí menej ako dve percentá dlhu verejnej správy. „Preto je široká odborná zhoda, že pravidlá dlhovej brzdy sú pre kraje, mestá a obce príliš prísne. Ministerstvo financií SR, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska a SK8 jednotne súhlasia so zrušením sankcií pre samosprávy,“ doplnil mestský úrad.
Podľa návrhu bude mesto Nitra na budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom, kde celková výška príjmov aj výdavkov dosiahne sumu 118.752.930 eur. Najviac financií príde do mestskej kasy z daňových príjmov, ktoré presiahnu sumu 67 miliónov eur a budú tvoriť viac ako 56 percent celkových príjmov mesta. Najväčšie výdavky mesta pôjdu na školstvo. Dosiahnu sumu viac ako 54 miliónov eur a budú tvoriť takmer 46 percent rozpočtu Nitry.
Daň z nehnuteľností je v predloženom návrhu rozpočtu bez zmeny sadzieb. Zvyšovať sa nemá ani daň za tovary a služby, z ktorej väčšinu tvorí poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. „Je rozpočtovaná bez zmeny sadzieb,“ uvádza mestský úrad.
Radnica v dokumente zdôrazňuje, že návrh rozpočtu vznikal „vo vysokej miere právnej neistoty“. Podľa magistrátu to zapríčinila skutočnosť, že samosprávy nevedia, či sa v ich hospodárení budú uplatňovať sankcie dlhovej brzdy, alebo sa majú riadiť uznesením vlády. Podľa neho platí takzvaná úniková klauzula, ktorá vláde umožňuje neuplatniť najprísnejšie opatrenia dlhovej brzdy.
Radnica pripomína, že o všetkom napokon rozhodne Ústavný súd SR v záväznom výklade ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. „Rozhodnutie súdu bude zároveň platiť pre všetky samosprávy. S ohľadom na vysokú mieru právnej neistoty predložený návrh rozpočtu spĺňa prísne parametre dlhovej brzdy,“ konštatoval magistrát.
Zároveň pripomenul, že pri riadení sa zákonom o rozpočtovej zodpovednosti nie je možné zostaviť plnohodnotný rozpočet mesta tak, aby boli zabezpečené všetky jeho samosprávne funkcie. „Jeho dodržanie by mohlo viesť až k paralýze základných verejných služieb a k porušeniu povinnosti mesta hospodáriť so svojím majetkom s odbornou starostlivosťou,“ upozorňuje radnica.
Tá zároveň pripomenula, že dlh samospráv tvorí menej ako dve percentá dlhu verejnej správy. „Preto je široká odborná zhoda, že pravidlá dlhovej brzdy sú pre kraje, mestá a obce príliš prísne. Ministerstvo financií SR, Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, Únia miest Slovenska, Združenie miest a obcí Slovenska a SK8 jednotne súhlasia so zrušením sankcií pre samosprávy,“ doplnil mestský úrad.