Rozpočet Partizánskeho počíta s nižšími výdavkami ale i investíciami

Partizánske 22. decembra (TASR) - Rozpočet mesta Partizánske na budúci rok počíta s nižšími výdavkami ako v tomto roku, no i s viacerými investíciami. Samospráva do neho premietla i zvýšenie platov, otázne zostávajú náklady na energie či sociálne služby. Návrh rozpočtu na rok 2023 odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní vo štvrtok.



Samospráva v budúcom roku počíta hospodáriť s prebytkovým rozpočtom. Celkové príjmy mesta by mali dosiahnuť 28.202.722,02 eura, celkové výdavky naplánovala na 28.097.406,79 eura. Rozdiel je vo výške 105.315,23 eura. "Mestu sa prebytok podarilo získať aj vďaka tomu, že minulý týždeň na zasadnutí mestského zastupiteľstva prijalo všeobecne záväzné nariadenia, ktoré znamenajú zvýšenie daní z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad. Zvýšenie dane nebude použité na prevádzku mesta, bežné činnosti, ako sú mzdy, verejné osvetlenie, údržba," vysvetlila prednostka mestského úradu Dáša Jakubíková.



Bežný rozpočet má prebytok približne 660.000 eur a tieto mesto podľa nej započítalo voči schodku kapitálového rozpočtu. "Aj keď je rozpočet v jeho bežnej časti holý alebo chudobný, v jeho kapitálovej časti stále počítame s rozvojom," skonštatovala s tým, že práve zvýšené dane budú mestu pomáhať k tomu, aby bolo schopné v budúcom roku urobiť nejaké investície.



"Po tom, ako bol vo štvrtok schválený štátny rozpočet, výpadok z titulu opatrení vlády a zvýšenia platov je v mestskom rozpočte rovných 2,1 milióna eur. Zvýšenie daní a poplatkov nám prinesie približne trištvrte milióna eur, čo znamená, že máme 1,35 milióna eur, ktoré budeme musieť niekde nájsť," podotkol primátor Jozef Božik.



Mesto na to podľa neho reflektuje zníženými výdavkami o viac ako dva milióny eur potrebných z titulu inflácie, čo znamená, že výdavky má na budúci rok o niečo nižšie ako v tomto roku. "Pričom tam mal byť rast minimálne o 15 percent z titulu inflácie. Tu už dávame jasnú odpoveď občanom, že samospráva šetrí. Ukáže sa to v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch a bude potrebné niektoré činnosti obmedzovať a to budeme každé dva mesiace hodnotiť," ozrejmil.



Radnica má v pláne i dočerpanie úveru vo výške 980.000 eur, nový úver na dokončenie rekonštrukcie komunikácie na Námestí SNP v objeme jeden milión eur a úver od Štátneho fondu rozvoja bývania na odkúpenie bytového domu na Šípku. Do rozpočtu chce zaradiť i predpokladaný zostatok rezervného fondu vo výške viac ako 1,7 milióna eur. Mesto počíta v budúcom roku s investíciami v objeme 7,795 milióna eur. Dotácie z toho tvoria objem 3,141 milióna eur.