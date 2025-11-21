< sekcia Regióny
Rozpočet Senca ráta s príjmami a výdavkami vo výške 62,39 milióna eur
Autor TASR
Bratislava/Senec 21. novembra (TASR) - V roku 2026 bude mesto Senec hospodáriť s rozpočtom vo výške 62,39 milióna eur na strane príjmov i výdavkov. Budúcoročný finančný plán schválili poslanci okresného mesta na stredajšom (19. 11.) zasadnutí.
Mesto v zverejnenom materiáli na svojom webe spresnilo, že očakávané bežné príjmy sú vo výške 39,87 milióna eur a kapitálové príjmy a príjmové finančné operácie vo výške 22,51 milióna eur. V rámci výdavkov sú bežné výdavky v objeme 38,02 milióna eur a kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie v sume 24,36 milióna eur.
Samospráva tiež konkretizuje viacero projektov, o ktorých realizácii a spolufinancovaní sa uvažuje v budúcom roku. Najväčším projektom je rekonštrukcia a prístavba Polikliniky Senec, pri celkovej, vyše sedemmiliónovej investícii mesto využije nenávratný finančný príspevok vo výške 2,48 milióna eur, v rámci spolufinancovania sa prostredníctvom úveru bude mesto podieľať sumou 4,56 milióna eur.
Plánovanou investíciou je tiež športový areál Základnej školy Mlynská s celkovým rozpočtom 525.252 eur a spolufinancovaním vo výške 78.820 eur, taktiež revitalizácia parku na Hurbanovej ulici s celkovou investíciou 747.560 eur a spolufinancovaním vo výške 119.605 eur, či výstavba druhej etapy parkovacieho domu na Železničnej ulici v hodnote 1.528.520 eur, z toho je podiel mesta 40.000 eur. Rozvíjať by sa mala aj cyklistická infraštruktúra, napríklad cyklistické cesty a ochranné pruhy na Svätoplukovej ulici, s vyčíslenou investíciou na úrovni 503.594 eur, kofinancovanie mesta má byť vo výške 125.000 eur.
