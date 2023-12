Rozpočet v Galante počíta aj s dofinancovaním Galandie

Galanta 17. decembra (TASR) - S príjmami vo výške 27,313 milióna eur a výdavkami 27,309 milióna eur schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Galante na svojom poslednom tohtoročnom zasadnutí rozpočet na rok 2024. Vrátane finančných operácií je zostavený ako prebytkový, s prebytkom v celkovej výške 3593 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Mária Kilácskóová.



"Pritom prvá verzia rozpočtu podľa požiadaviek jednotlivých oddelení a organizácií mesta bola mínusová, vo výške takmer päť miliónov eur," uviedla. Galanta podľa nej na rozdiel od niektorých samospráv, ktoré v rámci opatrení pristúpili k znižovaniu výdavkov na šport a kultúru, na financovanie týchto oblastí nesiahla. "Najväčšie investície poputujú na spolufinancovanie projektov, ako obnova renesančného kaštieľa, kde pri pätnásťpercentnej účasti by malo mesto pridať 140.886 eur, súvisí to však s podanou žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z európskych zdrojov," podotkla hovorkyňa.



V rozpočte na rok 2024 je zapracovaný tiež bankový úver vo výške 600.000 eur, ktorým by bol financovaný nákup podielu v spoločnosti Galantaterm. "Pri tvorbe rozpočtu mesto počítalo pre spoločnosť Galandia, prevádzkujúcu miestny akvapark, finančné prostriedky na nevyhnutné výdavky na prvé štyri mesiace roka 2024 vo výške 233.169 eur," doplnila Kilácskóová.



Poslanci zároveň odsúhlasili nové sadzby niektorých miestnych daní a poplatkov. "Mesto bolo nútené pristúpiť k zvýšeniu poplatku za komunálny odpad v rodinných domoch a bytoch zhruba o 22 percent, čo predstavuje zvýšenie o 12,11 eura na osobu a rok. Dôvodom je, že spoločnosť prevádzkujúca skládku odpadu ukončila činnosť rozhodnutím inšpekcie životného prostredia. Následne mesto muselo hľadať náhradné riešenie, ktoré je však výrazne drahšie," zdôvodnila hovorkyňa.



Nezanedbateľným faktorom je aj oznámenie o krátení výnosu z podielových daní pre mesto Galanta na rok 2024 vo výške 800.000 eur. Od budúceho roka bude súčasne v Galante vyššia daň z nehnuteľnosti za pozemky v priemere o 41 percent oproti roku 2023, za byty o 37 percent a stavby o 17 percent. "Daň za záber verejného priestranstva sa zvyšuje s ohľadom na skutočnosť, že sadzby dane pri dotknutých záberoch sa zvyšovali naposledy v roku 2008 a navrhované sadzby budú po zmene porovnateľné ako v okolitých mestách," dodala hovorkyňa.