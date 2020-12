Rozpočet Žiaru nad Hronom na rok 2021 dosahuje 17.423.890 eur

Žiar nad Hronom 14. decembra (TASR) – Poslanci mesta Žiar nad Hronom na štvrtkovom (10. 12.) mestskom zastupiteľstve (MsZ) schválili návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2021 až 2023. V budúcom roku bude samospráva hospodáriť s rozpočtom vo výške 17.423.890 eur, prioritou ostávajú už rozpracované investičné projekty. Pre TASR to povedal vedúci odboru ekonomiky a financovania Martin Majerník.



Podľa Majerníka tvorbu rozpočtu, ako aj čerpanie toho aktuálneho, ovplyvnila pandémia nového koronavírusu. „V prvom rade je to neistota na strane príjmov, ale aj výdavkov. Čo sa príjmov týka, sme závislí od štátneho rozpočtu a podielových daní,“ uviedol Majerník.



Prioritou mesta v oblasti projektov budú v budúcom roku už rozpracované investičné akcie. „Sú to hlavne mestská plaváreň a zariadenie pre seniorov,“ potvrdil Majerník s tým, že ďalšie investície bude samospráva smerovať podľa toho, ako budú vypisované výzvy zo strany štátu.



Pandémia koronavírusu podľa Majerníka ovplyvnila aj práve končiace rozpočtové obdobie. Samospráva v apríli pozastavila investície do rekonštrukcie krytej plavárne, na ktorú chcela v roku 2020 použiť 1,2 milióna eur. Konečná výška investície do jej obnovy tak v tomto roku dosiahla výšku 840.000 eur. „Mestu sa ale podarilo časť prostriedkov použiť na zariadenie pre seniorov, kde sme investovali 170.000 eur do výstavby parkoviska,“ poznamenal Majerník.